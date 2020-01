Teemu Pukki on vuoden urheilija ennätyspistein – herkistyi lavalla kiittäessään Kirsikka-vaimoaan!

Kotkalainen maalitykki loisti yhtä lailla Englannissa kuin Suomen jalkapallomaajoukkueessakin.

Jalkapalloilija Teemu Pukki on voittanut Vuoden urheilijan palkinnon. Pukki sai palkinnon Urheilugaalassa Helsingissä. Palkinnon myönsi Urheilutoimittajain liitto. Palkinnon jakoivat liiton puheenjohtaja Kari Linna ja jääkiekkovalmentaja Raimo Helminen.

Pukki liikuttui lavalla kiittäessään puheessaan Kirsikka-vaimoaan.

– Oma ihana vaimo, kiitokset...

Tässä vaiheessa tv:ssä näkyi Kirsikka, joka pyyhki silmäkulmaa.

– Että jaksat joka päivä antaa mahdollisuuden tehdä mun parhaani futiskentällä. Kiitokset. Kiitokset kaikille, Pukki nieleskeli.

Teemu Pukin vaimo Kirsikka oli pukeutunut pinkkiin iltapukuun.

Pukin saamat 5089 ääntä olivat ennätykselliset. Pukki sai 412 ykkössijaa 574:stä. Pukin maajoukkuetoveri, maalivahti Lukas Hradecky oli Pukin jälkeen toinen kerättyään 2302 pistettä. Maastohiihtäjä Iivo Niskanen oli kolmas (2296 p.) ja koripalloilija Lauri Markkanen neljäs (2223).

29-vuotias Pukki loisti vuonna 2019 englantilaisseura Norwichin sekä Suomen jalkapallomaajoukkueen riveissä. Pukki auttoi Norwichin Valioliigaan ampumalla 29 maalia Championshipissä. Valioliigassa on syntynyt yhdeksän maalia 21 ottelussa.

Huuhkajat Pukki auttoi ensimmäistä kertaa miesten arvokilpailuihin. Kotkalaishyökkääjä takoi 10 maalia EM-karsinnoissa ja Suomi sijoittui karsintalohkossaan toiseksi Italian jälkeen.

Pukki on kolmas jalkapalloilija, joka on voittanut palkinnon. Aiemmin kunnia on mennyt suomalaisen jalkapallon legendoille Jari Litmaselle (1995) ja Sami Hyypiälle (2001).

Vuoden urheilijan palkinnon oli voittanut kahtena edellisenä vuonna hiihtäjä Iivo Niskanen.

Jalkapallo juhli vahvasti Urheilugaalassa. Etualalla Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti, Suomen urheilun lähettilääksi valittu Sami Hyypiä ja Vuoden urheilija Teemu Pukki.

Vuoden urheilija: Teemu Pukki (jalkapallo) 5 089 pistettä (412 ykkössijaa)

Muut ääniä saaneet:

2) Lukas Hradecky (jalkapallo) 2 302 (12)

3) Iivo Niskanen (maastohiihto) 2 296 (26)

4) Lauri Markkanen (koripallo) 2 223 (14)

5) Marko Anttila (jääkiekko) 2 074 (33)

6) Valtteri Bottas (autourheilu) 2 055 (15)

7) Aleksander Barkov (jääkiekko) 1 920 (9)

8) Leo-Pekka Tähti (yleisurheilu) 1 622 (13)

9) Mira Potkonen (nyrkkeily) 1 616 (12)

10) Mikko Rantanen (jääkiekko) 1 202 (1)

Vuoden 2019 palkitut:

Vuoden urheilija: Teemu Pukki

Vuoden valmentaja: miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva

Vuoden joukkue: Jalkapallon miesten A-maajoukkue

Urheiluilmiö: Jääkiekkomaajoukkueiden kasvutarinat

Suomen urheilun Hall of Fame -kunniagallerian uudet jäsenet: Samppa Lajunen, Matti Nykänen, Riikka Sallinen ja Juha Väätäinen

Vuoden 2019 Sykähdyttävin urheiluhetki: Huuhkajat - Suomi (miesten jalkapallomaajoukkue selvitti tiensä ensimmäistä kertaa Euroopan mestaruuskilpailuihin)

Urheilukulttuuri: Naisurheilu ja sen arvostuksen eteen tehty työ

Elämänura: Pekka Honkanen

Suomen urheilun lähettiläs: Sami Hyypiä

Vuoden urheiluseura: Lahden Suunnistajat -37

Vuoden nuori urheilija: jääkiekkoilija Kaapo Kakko

Suomen aktiivisin työpaikka: Finnair

Suomen liikkuvin kunta: Helsinki

Taustavoima: liikunnan aluejärjestöjen johtajat Jari Haapanen ja Heino Lipsanen

Läpimurto: jääkiekkoilija Kaapo Kakko

Esikuva: jääkiekkoilija Kevin Lankinen

Paralympiakomitean Vuoden Urheiluteko: Toni Piispanen, Eliel Nikkola, Timo Nyström, Johanna Kankaanpää