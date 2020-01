Naisurheilu palkittiin Urheilugaalassa – Marianne Miettinen painotti tärkeää asiaa tunteikkaassa puheessaan

Naisurheilun edistäminen huomioitiin urheilukulttuuripalkinnolla Urheilugaalassa.

Naisurheilu ja sen arvostuksen eteen tehty työ palkittiin Urheilugaalassa urheilukulttuuripalkinnolla.

Palkinnon vastaanottaneista henkilöistä Palloliiton huippujalkapallopäällikkö, valmentaja ja asiantuntija Marianne Miettinen piti puheen, jossa hän alleviivasi naisten urheilun eteen tehtävän työn jatkumisen tärkeyttä.

– Naisurheilun pioneerit ovat tehneet sitkeästi töitä kentillä, studioissa ja vaihtoaitioissa saadakseen arvostusta omalle työlleen, Miettinen aloitti.

Naisten urheilun näkyvyys on kasvanut merkittävästi medioissa ympäri maailman. Kesällä pelatut jalkapallon MM-kilpailut keräsivät ennätykselliset katsojamäärät yhtä lailla maailmalla kuin Suomessakin. Jääkiekon MM-finaali tavoitti Suomessa parhaimmillaan huimat 2,29 miljoonaa katsojaa. Näiden asioiden tiimoilta Miettinen muistutti siitä, miten tärkeää näkyvyys on ihmisten innoittamiseksi.

– Et voi tulla siksi, jota et näe. Tv-lähetysten kautta myös pienet tytöt saivat mahdollisuuden unelmiin, esikuviin. Tv-studioissa laadukkaat asiantuntijat osoittivat, että naisten palloilulajien valmentajilta löytyy osaamista. Jalkapallostudioissa tehtiin yhteistyötä niin miesten kuin naisten kesken sukupuolesta piittaamatta osoittaen, että on vain yksi peli, Miettinen jatkoi.

Työ ei ole kuitenkaan vielä maalissa, Miettinen muistutti. Vielä tarvitaan kovasti töitä, jotta nuoria tyttöjä innostettaisiin urheilun pariin ja jotta he saisivat tasaveroiset mahdollisuudet huipulle nousemiseksi.

– Tasa-arvo tarkoittaa minulle ihmisten välistä kunnioitusta, erilaisuuden hyväksymistä, joka johtaa yhdessä tekemiseen. Emme ole vielä tehneet maalia, mutta työ jatkuu edelleen joka ikinen päivä. Tarvitaan laadukkaita passeja, jotta voimme edetä linja kerrallaan kohti murtautumista. Suomalainen nainen on sinnikäs. Työ jatkuu, peli kuuluu kaikille, Miettinen päätti ja sai raikuvat aplodit.