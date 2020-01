Päät kääntyivät Urheilugaalassa! Gladiaattorien Barbi ja MM-fitnesstähti vaihtoivat treenivaatteet paljettimekkoon ja pitsiunelmaan

Gladiaattoreista tuttu Barbie eli Minna Pajulahti ja body fitneksen maailmanmestari Senni Nieminen juhlivat Urheilugaalassa.

Hartwall Arena täyttyi tähtivieraista torstai-iltana, kun Suomen eturivin urheilijat ja kutsuvieraat saapuivat nauttimaan Urheilugaalasta.

Paikalla oli myös ”Suomen lihaksikkaimmaksi naiseksi” julkisuudessa tituleerattu Minna Pajulahti. Suositussa Gladiaattorit-ohjelmassa Pajulahti on esiintynyt vuodesta 2017 alkaen nimellä Barbie.

Yleensä treenivaatteissa viihtyvä Pajulahti olikin vetänyt Urheilugaalan kunniaksi ylleen pitkän ja näyttävän paljettimekon.

Pajulahti juhli valmennettavansa ja ystävänsä Senni Niemisen kanssa, joka saapui gaalaan mustassa pitsisessä iltapuvussa. Kaksikko käänsi päitä ja sai salamavalot räpsymään heidän astuessaan punaiselle matolle.

Niemisen saavutuksiin kuuluu muun muassa äskettäin voitettu IFBB:n fitnessurheilun MM-kultamitali body fitneksessä. Nainen on saanut samasta lajista aiemmin myös EM-kultaa.

Edellisen kerran Gladiaattorit-ohjelma on nähty tv:ssä keväällä 2019. Nokialainen Pajulahti on tullut suurelle yleisölle tutuksi paitsi tv:stä, mutta hän on myös kisannut menestyksekkäästi muun muassa fitneksessä, penkkipunnerruksessa ja voimanostossa ansaiten epävirallisen Suomen lihaksikkaimman naisen tittelin.

– Olen aina halunnut olla lihaksikas, pikkutytöstä asti. Haluaa olla vahva, itsenäinen ja lihaksikas nainen. Sitä kautta ajauduin alun perin fitnesslajien pariin, Pajulahti kuvaili IS:lle keväällä 2019.

– Fitness-buumi on jyllännyt jo pitkään ja sen huomaa ihmisten asenteissa. Naisihanne on nykyään lihaksikkaampi. Ja jos mä olen lihaksikkain, niin se ei haittaa yhtään, nainen kertoi.

Pajulahti kertoi tällöin valmentavansa fitnessurheilijoita ja työskentelevänsä myös lentoemäntänä. Työnsä vuoksi nainen matkustaa tietysti paljon. Hän kertoi, että ulkomailla ihmiset kommentoivat ulkonäköä kärkkäämmin.

– Erityisesti Jenkeissä tullaan sanomaan ihan kadullakin. Siellä arvostetaan enemmän sitä, miltä näyttää ulkoisesti, Pajulahti pohti.