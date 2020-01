Video: Antti kokeili Suomen vahvimman miehen XXXXL-kokoista takkia Urheilugaalassa – näky on hulvaton

Mika Törrö on Suomen vahvin mies. Jättimäinen voimamies antoi toimittajan kokeilla puvuntakkiaan Urheilugaalan punaisella matolla.

Mika Törrö on Suomen vahvin mies. Hän on myös Urheilugaalan isoin mies. Siksi hänen juhlapukunsa on takuulla illan suurin – se on niin jättikokoinen, että normaalikokoinen mies katoaa takin sisuksiin.

ISTV:n Punaisen maton suoran lähetyksen juontaja Antti Virolainen pyysi Törröltä lupaa sovittaa tämän XXXXL-kokoista juhlapuvun takkia.

Törrö suostui naureskellen ja ojensi takkinsa kahta päätä lyhyemmälle ja 100 kiloa kevyemmälle Virolaiselle.

– Tässä on takuulla illan suurin takki, Virolainen sanoi vedettyään takin ylleen.

– Vähän on kasvunvaraa, Törrö sanoi hymyillen vierestä.

Oheinen video näyttää miten se sopi.

Mika Törrö, 40, kertoi jo ennen gaalaa, että hänelle tuli tenkkapoo, kun posti kantoi kutsun Urheilugaalaan. Jätillä ei ollut juhlapukua, eikä sellaista ollut kauppojen vaatetangoillakaan.

Syynä on Törrön valtavat mitat.

– Pituutta minulla on 205 senttiä ja tällä hetkellä painan vain 175 kiloa, Törrö sanoi Urheilugaalassa.

Törrö kertoi haastattelussa, että hän oli gaalaa varten pukeutunut pukuun ensimmäistä kerta elämässään. Vaatteiden hankintaa hankaloitti ison koon lisäksi se, että hänen lihaksensa ovat kaiken lisäksi jakaantuneet eri paikkoihin kuin mattimeikäläisillä. Normaali vaatemitoitus ei siis tullut kysymykseen.

– Onneksi Mr. Big otti minuun yhteyttä ja tarjosi apua. He tekevät siellä vaatteita isoille ihmisille ja lupasivat teettää minulle puvun mittojen mukaan, Törrö kertoi.

Se meni siis juuri niin kuin toinen kaksimetrinen, Marko ”Mörkö” Anttila neuvoi Linnan juhlien alla: jäteille sopii mittapuku.

Mika Törrö on yli 20 senttiä pidempi ja sata kiloa painavampi kuin toimittaja Antti Virolainen...

... ja tältä näytti, kun Virolainen laittoi päälleen voimamiehen puvuntakin. Takki ylsi häntä likimain polviin asti.

Jättimäiset ruokamäärät

Sinkkuna elelevän Törrön on vaikea löytää vaatteita arkeenkin. Tavalliseen vaatekauppaan hänen on turha mennä ostamaan mitään muuta kuin sukkia. Farkut Törrö onnistui tilaamaan Englannista voimailijakaverin vinkin perusteella.

Kaksinkertaisella Suomen vahvin mies -tittelin voittajalla on yksinkertainen resepti koon ja voimien kasvattamiseen: pitää syödä ja treenata paljon – ja taas syödä.

– Kovana harjoituspäivänä minun pitää saada 6 500 kaloria päivässä, Törrö sanoi.

Pitkä juhlapäivä aiheuttaa ongelmia suurelle ruokahalulle, sillä aterioiden väli venyy väkisinkin. Siksi Törrö oli tankannut hyvin jo ennen Arenan gaalaillalliselle saapumista. Hän oli myös varautunut tuhtiin iltapalaan sen jälkeen.

– Kyllä minä kieltämättä kävin syömässä ennen kuin tulin tänne. Tässä joutuu kuitenkin pari tuntia odottelemaan ruokaa. Mulla on aina varalta pähkinöitä mukana, jos sattuu nälkä yllättämään.

– Haluaisin olla maailman vahvin mies ja pärjätä kansainvälisesti.

Missä eri voimamieskisojen lajeista olet jo huipulla?

– Rekanveto on vahvuus. Siinä olin MM-kolmonen.