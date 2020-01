Seppo Räty sutkaisi puuttuvasta ”hirttosilmukasta” – paljasti, miksei ole käynyt pitkään aikaan salilla

Seppo Räty oli tuttu kuivakka humoristi ISTV:n haastattelussa Urheilugaalassa.

Seppo Räty ei ole palkintogaalojen tai muiden kissanristiäisten vakiokävijä, mutta vuoden 2020 Urheilugaalaan yleisurheilulegenda tuli paikalle kaiken kansan iloksi.

Maailmanmestari ja ME-mies pysähtyi myös ISTV:n haastateltavaksi gaalan punaisella matolla. Räty pukeutui kauluspaitaan ja puvun takkiin, mutta kravattia ei kaulasta löytynyt.

– Joskus pitää tulla kun kutsutaan. Kravatti on vähän... no, hirttosilmukka on muita varten, Räty sutkaisi.

Haastattelija Antti Virolainen huomautti samalla pilke silmäkulmassa, ettei Räty täytä takkinsa hihoja enää aivan takavuosien malliin. Räty on mies, johon voima tunnetusti tarttuu ja vastauskin Virolaiselle tuli kuin apteekin hyllyltä.

– En ole vielä tänä talvena salilla käynyt enkä uskallakaan, kun sitten joutuu joka talvi ostamaan uuden puvun takin.

Vanhassa vara parempi, siis.

Keihäslegenda myöntää, ettei ole juuri viime aikoina perehtynyt Suomen keihäänheiton tilaan mutta kantaa huolta siitä, että nykypäivänä laji on pitkälti yhden-kahden vetojuhdan varassa. Harrastajia kaivattaisiin lisää. Neuvoja tulevaisuuden nimille Rädyllä silti tunnetusti riittää.

– Vanha sanonta kuuluu, että kanootista ei kanuunalla ammuta. Kimmoisuus, voima ja räjähtävyys pitää kaikki olla hallussa. Urheilu on hyvin yksinkertaista. Asioita voi filmata, analysoida ja mitä tahansa, mutta jos perusasiat pettävät niin se on näkemiin.