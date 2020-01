Maailmanmestari Petra Olli avasi tyttöjen painikoulun – ”He jättivät kaiken taakse ja muuttivat tänne”

Petra Ollin Junior Team koostuu kahdeksasta tytöstä ympäri Suomea.

Kahdeksan yläkoulu- ja lukioikäistä tyttöä säteilee Kuortaneella, kun painin maailmanmestari Petra Olli kantaa uunituoreita sponsorilaukkuja takahuoneesta molskille. Kassista paljastuu sponsoritavaraa, kuten huppareita, juomapulloja ja proteiinipatukoita.

Tiimikuvien oton jälkeen painitossut sidotaan kiinni ja aletaan lajitermistön mukaan vääntämään ”akkaa” siltaan.

25-vuotias Olli on ollut päättyneen vuosikymmenen mitalirohmu kesälajien arvokisoissa. Voittojen ja tappioiden hetkellä jaetut räväkät kommentit sekä tunteikkaat haastattelut ovat innostaneet monia tyttöjä kamppailu-urheilun maailmaan.

He ovat kuitenkin joutuneet painimaan samojen ongelmien kanssa, kuin Olli itse. Samankokoisia ja itseä parempia harjoitusvastustajia on käytännössä mahdotonta löytää lähikunnista. Pitkän harkinnan jälkeen painiväki päätti kokeilla jotain uutta.

Kemi, Akaa, Seinäjoki, Jyväskylä, Järvenpää, Liminka, Kuortane ja Pori.

Petra Ollin Junior Team koostuu kahdeksasta tytöstä ympäri Suomea. Kuten passissa lukevien kotikuntien kirjo osoittaa, on elämänmuutos ollut viime elokuusta alkaen valtava. Yhdeksäs luokka tai lukio alkoikin kaukana Kuortaneella ja ruokaa laitetaan painikaverien kanssa yhteisessä soluasunnossa.

– Pakko arvostaa tyttöjen valintaa. He jättivät kaiken taakse ja muuttivat tänne asumaan sekä harjoittelemaan. Toki jos muistelen itseäni 15-vuotiaana, niin ainoa vastustajani samaisessa Kuortaneen painihallissa oli Ahto Raska, jo silloin kaljuuntunut valmentajani. Joten kyllä tämä heille varmasti mielekkäämpää on ja toivottavasti kehittävämpääkin, Petra Olli nauraa.

Joukkueella on päätoiminen valmentaja Tiina Vainionpää, ja koko tiimi-ideaa on kasattu kulisseissa jo pitkään. Rahoitus urheilullisiin tukitoimiin tulee Painiliiton, Kuortaneen Urheiluopiston ja Petra Ollin kumppaneiden toimesta. Majoitus- ja ruokailukulut menevät tiimiläisten perheiltä, joten kyseessä on iso satsaus myös painijoiden vanhemmilta.

Petra Olli opastaa nuoria painijoita Kuortaneella.

Kehityksen kannalta oleellinen asia on, että harjoituksissa nuoriso-osasto näkee jatkuvasti toimintaa maailman huipulta. Petra Olli ja hänen ulkomaalaiset sparraajansa treenaavat paljon tiimin jäsenten seurassa ja ”kapteeni” opettaakin tytöille esimerkiksi bravuuriliikettään puikkausta. Suoritusta, jossa vastustajan antama työntöpaine on ennakoitava painivaistojen avulla ja iskettävä salamannopeasti kainalon alta selkään kiinni juuri oikeaan aikaan.

– Olen kehittynyt jo ensimmäisen puolen vuoden aikana paljon. Isänikin sanoi välittömästi samaa, kun näki pitkästä aikaa minut painimassa. Meillä on ryhmä täynnä samankokoisia mutta eri tyylisiä painijoita, joten koko ajan pitää olla valppaana, tiimin jäsen Lotta Vettenranta kehuu.

– Parasta on silti ollut juuri tämä porukka ja se kun saa asua kimpassa näiden uusien kavereiden kanssa.

Toivottavasti soluelämä ei maistu nuorille liian makealta, sillä junnutiimillä on kovat tavoitteet. Pariisin olympialaisissa 2024 pitäisi olla Petra Ollin seurana useampi suomalainen naispainija. Toki lajin kansainvälinen taso kasvaa kohisten ja yksikin lisäpaikka olisi tummanpunainen kirsikka projektin päälle.

Isommassa kuvassa Petra Ollin esimerkin merkitys on valtava. Tämäkin tiimi osoittaa, että nykypäivänä painimaan haluavia tyttöjä ei katsota läheskään yhtä kieroon kuin kymmenen vuotta sitten.