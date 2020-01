Snowcross-kausi alkaa – ISTV näyttää kaikki SM-osakilpailut suorina lähetyksinä

Ilta-Sanomat hyppää tänä talvena moottorikelkkojen vauhdikkaaseen maailmaan, kun snowcrossin SM-sarja 2020 pärähtää käyntiin. ISTV näyttää kaikki SM-osakilpailut suorina lähetyksinä.

Tänä vuonna snowcrossin SM-sarja käynnistyy ensimmäistä kertaa Ylä-Kainuun maisemissa Paljakan laskettelurinteillä. Kauden avauskisa ajetaan lauantaina 18.1.2020, jolloin vauhdissa ovat pääluokat Pro Lite ja Pro.

Suomen Moottoriliiton sivulla snowcrossia luonnehditaan näin:

”Snowcross on maastokilpailu suljetulla radalla. Sitä ajetaan luonnonmukaisella alustalla, johon kuuluvat hyppyrit, urat, ylä- ja alamäet. Radan materiaali on lunta ja radan pohja jäädytetään usein. Ennen kilpailua radalla harjoitellaan ja ne ovat muutenkin harjoituskäytössä.”

Kaudella 2020 SM-sarjaan kuuluu neljä kilpailutapahtumaa, joissa ajetaan yhteensä seitsemän SM-osakilpailua.

Kisakalenteri näyttää tältä:

Lauantai 18.1.2020 Paljakka, osakilpailu 1/7, ISTV:n lähetys klo 16.00-19.30

Lauantai 1.2.2020 Kemijärvi, osakilpailu 2/7, ISTV:n lähetys klo 16.00-20.00

Sunnuntai 2.2.2020 Kemijärvi, osakilpailu 3/7, ISTV:n lähetys klo 14.00-17.30

Lauantai 15.2.2020 Tornio, osakilpailu 4/7, ISTV:n lähetys klo 16.00-20.00

Sunnuntai 16.2.2020 Tornio, osakilpailu 5/7, ISTV:n lähetys klo 14.00-17.30

Perjantai 20.3.2020 Kuopio, osakilpailu 6/7, ISTV:n lähetys klo 18.00-21.30

Lauantai 21.3.2020 Kuopio, osakilpailu 7/7, ISTV:n lähetys klo 16.00-20.00

Kauden avauskisaan osallistuu ennätykselliset 199 kuljettajaa eri luokissa. Lajin harrastajamäärä on on parin viime vuoden aikana kaksinkertaistunut, minkä vuoksi snowcross kuvaileekin itseään Suomen nopeimmin kasvavaksi moottoriurheilulajiksi.

– Snowcross on ollut aiempina vuosina paljon suurempaa Ruotsissa, missä lajista on puhuttu Pohjois-Euroopan isoimpana snowcross-sarjana. Vuosi 2020 osoittaa, että Pohjolan suurin snowcross-sarja löytyykin nyt Suomesta. Tällä hetkellä on hienoa nähdä, että jo lähes puolet harrastajista on juniori-ikäisiä, joka on valtavan tärkeä asia lajin tulevaisuutta ajatellen, snowcrossin SM-sarjan promoottori Pauli Kauppinen kertoo sarjan tiedotteessa.

Osakilpailuiden suorissa päälähetyksissä ISTV:ssä keskitytään Pro ja Pro Lite -luokkiin. Jokaista kisalähetystä varten IS:fi:ssä julkaistaan oma artikkeli, jossa videosoitin on näkyvissä. Lähetykset näkyvät vapaasti katsottavina myös Ruutu-palvelussa, jonne ilmestyvät myös tallenteet saman päivän aikana.

Kaikki kisalähetykset selostaa Jarkko Ylläsjärvi ja kilpailijahaastattelut tekee Harri Kolehmainen. Lähetykset tuottaa LiveSports Promotions.

Koko viikonlopun kisat karsintalähtöineen ja muine luokkineen näkyvät snowcrossin SM-sarjan omalla sivulla osoitteessa www.snocwcross.fi/livestream. Sieltä löytyvät myös lisätiedot sarjasta.