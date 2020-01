Olympiapainijan raju tarina – molski vaihtui vankilaan ja vuosien päihdehelvettiin: ”Painikin jatkui, mutta kartsalla”

Poika varjoisalta kujalta. Painija Raimo Hirvosella on takana rankkoja vuosia.

70 vuotta täyttävä Raimo Hirvonen oli olympiavalmennettava 1975, mutta Montrealin kisojen aikana hän istui linnatuomiota.

Münchenin olympiakisat 1972 jäi Raimo Hirvosen ainoaksi olympiakokemukseksi. Mitali oli erittäin lähellä, mutta tappio iranilaiselle Rahim Aliabadille pudotti helsinkiläisen neljänneksi.

Kun olympiajoukkue palasi Seutulaan, mitalistit vietiin mustalla autolla presidentinlinnaan Urho Kekkosen vieraaksi. Hirvonenkin pääsi mustaan autoon ja sai poliisivartion, tosin eri syystä. Mustamaijan kyydissä istui apea kaveri.

– Mulla oli niskassa syyte pahoinpitelystä, mutta poliisit olivat odottaneet pidätystä yli olympiakisojen, Hirvonen kertoo.

Painijan mukaan hän oli joutunut sijaiskärsijäksi. Hirvosta syytettiin pahoinpitelystä öisellä Hakaniemen torilla.

– Minä en sitä tehnyt. Syytteen nostanut mies hoksasi lehtikuvista minun olevan olympiapainijan ja arvelen hänen yrittäneen rahastaa tapauksella, Hirvonen selvittää omaa näkemystään.

Vuoden kilpailukielto

Painija sai puolen vuoden vankeustuomion, josta hän valitti hovioikeuteen ja vielä korkeimpaan oikeuteen.

– Vyyhti jatkui vuodet 1972–75 ja haittasi urheilemistani olennaisesti.

Vuoden 1973 EM-painit kisailtiin Helsingissä, ja niissä Hirvonen otteli erinomaisesti jääden kuitenkin niukasti mitalipallin ulkopuolelle.

Raimo Hirvonen heittää vastustajaa vuoden 1974 EM-kisoissa Helsingissä.

Painiliitto sai tietää syytteestä, ja Hirvonen otettiin silmätikuksi. Oikeusjutun painaessa päälle Hirvonen haki lohtua alkoholista. Vuonna 1974 Hirvonen otti Ruotsin PM-kisoissa viinaa kaksin käsin ja sai vuoden kilpailukiellon.

– Kun aliravittu jätkä ottaa brenkkua kisapaineiden hellitettyä, jälki on usein rumaa.

Hirvonen palasi molskille ja kuului vuoden 1976 olympiavalmennettaviin, mutta epäonnistui EM-kilpailuissa.

Montrealin-matka jäi haaveeksi: kisojen aikaan hän istui tuomiotaan Köyliön vankilassa.

– Kun luin lehdestä Ukkolan Pertsan voittaneen olympiakultaa, tunteet menivät vuoristorataa.

Hän oli ollut vuosien ajan Ukkolan kämppäkaverina leireillä ja kilpailumatkoilla.

– Katkeraltahan se tuntui lusia linnassa, kun olisin voinut olla riemuitsemassa paikan päällä kilpailijana.

Viina otti niskalenkin

Hirvonen hävisi Münchenissä yhden ottelun, ja Ukkola hävisi yhden matsin Montrealissa.

Elämän herran armottomalla puntarilla Hirvonen painui helvettiin ja Ukkola kohosi parrasvaloihin.

Viina otti Hirvosesta niskalenkin. Tuli avioero, työpaikka meni alta ja lopulta mies löysi itsensä kadulta.

– Painikin jatkui, mutta kartsalla.

Moni juoppokaveri innostui käymään pienikokoisen sällin kimppuun. Hirvonen päätyi yleensä kasan päällimmäiseksi.

– Kerran painimme illalla Helsinginkadun Alkoa vastapäätä olevalla kalliolla. Aamulla istuin kivellä kohmelossa, ja paikalle tuli herrasmies.

Tämä oli seurannut ikkunastaan edellisillan ”vääntöjä”.

– Mies sanoi laittaneensa television kiinni, koska meidän painiskelu oli niin hyvää show’ta.

Raitistuminen palautti elämänhalun

Oikeuslaitoksen käsitys onnistuneesta esityksestä oli toinen. Vuoden 1976 ensimmäisen ”kakun” jälkeen tie vei Sörnäisten keskusvankilaan ensin kymmeneksi kuukaudeksi ja myöhemmin vielä pidemmäksi aikaa.

– Tuomiot tulivat törkeistä pahoinpitelyistä, ryöstöistä ja muista kolttosista.

Pekka Hjelt saa neuvoja päävalmentaja Kyösti Lehtoselta hieroja Kauko Takkisen ravistellessa käsiä.

Hirvonen raitistui 1980-luvun puolivälissä hakeuduttuaan Seutulan avovankilassa vertaisryhmään. Siviilissä isona apuna oli entinen painikaveri Pekka Hjelt, joka otti kaidalta tieltä langenneen ”veljen” firmaansa töihin.

– Pystyin aloittamaan velkojen lyhentämisen.

Niitä oli kertynyt paljon, mutta Hirvonen selvisi velkavuorestaan ja sai elämänsä raiteilleen.

Painiporukassa syntynyt ystävyyssuhde oli arvokkaampi kuin olympiakulta. Asunnottomana ollessaan Hirvonen oli nukkunut monta yötä Hjeltin autossa.

Jalkapallo oli suuri rakkaus

Sturenkadulla Helsingissä asunut Raimo Hirvonen aloitti jalkapallon Ponnistuksessa 1960-luvun alussa.

– Olisin halunnut futaajaksi ja pelasinkin A-juniori-ikään asti, mutta isä painosti koko ajan molskille, Hirvonen sanoo.

Isän mielestä poika oli jalkapalloon liian lyhyt, eikä pärjäisi isompien seassa.

Raimo alkoi painiskelun Kulttuuritalon alakerrassa sijainneessa Jyryn salissa. Isän riitaannuttua jyryläisten kanssa poika siirtyi Kotkiin.

Raimo Hirvosen heittomylly toimi jo poikapaineissa vuonna 1965.

Hirvonen voitti TUL:n mestaruuden 1969 ja nousi maajoukkueeseen, mutta vaihtoi pian liittoa.

– Porvariliittoon siirtymisessä ei ollut kyse rahasta, vaan edustuspaikoista ja harjoituskavereista, joita ei Kotkista löytynyt 48 kilon sarjassa vääntäneelle pikkumiehelle.

Diskaus EM-molskilla 1969

Uran ensimmäiset arvokisat päättyivät murheellisesti Italian Modenassa 1969. Hirvonen oli matkalla mitaleille, kun vastaan tuli tanskalainen. Tämä oli koko ajan alakynnessä ja meni lopulta näyttävästi selälleen. Tuomarien mielestä liian helposti, ja he päättivät hylätä Hirvosen sopuottelun takia.

Kisajärjestäjille tämä sopi mainiosti, sillä samalla tehtiin tilaa italialaispainijan pääsylle kolmen parhaan joukkoon.

– No olihan siinä mukana pohjoismaista yhteistyötä. Emme olleet sopineet, kumpi voittaa, mutta puhe oli, että tappiolle jäänyt menee selälleen, jotta voittajalle ei tule miinuspisteitä.

Seuraavana vuonna nuorukainen pääsi unelmamatkalle, kun MM-kilpailut järjestettiin Edmontonissa.

Eero Tapio eli ”Erkka” oli Hirvosen esikuva, ja tämän hoteisiin hän pääsi Kanadan-matkalla.

– Vaikka Kyösti Lehtonen oli olympiavoittaja ja hyvä valmentaja, leikekirjassani ei ollut kuvia muista kuin minusta ja Erkasta. Hän oli kova painija ja TUL:n mies.

Tapio oli vuoden 1967 maailmanmestari ja moninkertainen arvokisamitalisti, joka tunsi urheilijan sielunelämän.

– Münchenissä ”Erkka” tuli hetkeä ennen viimeistä otteluani muistuttamaan, että minulla on nyt tilaisuus, joka ei ehkä koskaan toistu.

Ja niinhän siinä kävi. Uutta mahdollisuutta olympiamolskilla ei koskaan tullut.

Kondomikauppiaan tuella olympiajoukkueeseen

Hirvonen pääsi jo teini-ikäisenä 1966 futismeriiteillänä ”tsuppariksi” eli juoksupojaksi Veikkaus Oy:n palvelukseen – Ponnistuksen puheenjohtajan Esko Piipposen suhteilla. Vaikka yhtiön palkkalistoilla oli urheilijoita paljon, Hirvonen ei saanut Veikkauksesta riittävästi palkallista vapaata pystyäkseen harjoittelemaan kunnolla kesän 1972 olympiakisoja ajatellen.

– Jouduin lähtemään sieltä, mutta Sultan-kondomien maahantuoja Tommi Kuparinen oli painimiehiä ja kuului Viipurin Voimailijoiden johtokuntaan. Hän otti minut firmaansa, Hirvonen kertoo.

Kuparisella oli töissä vain neljä miestä, ja kaksi heistä lähti olympialaisiin (Hirvosen ohella raskaan sarjan Raimo ”Sumo” Karlsson).

Suomalaispainijat Münchenissa 1972: Raimo Karlsson (vas.), Aimo Mäenpää, Matti Laakso, Eero Tapio, Jorma Liimatainen, Martti Laakso, Risto Björlin, Pertti Ukkola, Raimo Hirvonen ja valmentaja Kyösti Lehtonen.

– Ensimmäiset kuusi kuukautta teimme puoltapäivää ja viimeiset kuukaudet ennen olympiakisoja töitä piti tehdä vain kiireaikoina.

Suojakumeilla rikastunut mesenaatti maksoi täyden palkan koko ajalta.

Kisakylän terrori-isku veti hermot kireälle

Münchenin olympiakisoissa Hirvosen huomio oli täydellisesti omassa lajissa.

– En nähnyt mitään muuta kuin painihallin ja kisakylän.

Kisakylän ruokalaan painija ei päässyt ennen päättäjäispäivää.

– Paino piti pitää alhaalla, eikä voinut syödä oikein mitään.

Kämppäkaverit Raimo Hirvonen (vas.) ja Pertti Ukkola Münchenin kisakylässä 1972.

Tuolloin painittiin neljä päivää ja punnitus oli joka aamu. Ensimmäisen päivän jälkeen tapahtui palestiinalaisterroristien isku kisakylään.

– Lähdimme Pertsan (Pertti Ukkola) kanssa aamulla kuuden aikaan aamulenkille. Kiipesimme aidan yli, ja samaan aikaan sen toiselta puolelta kiipesi tummiin pukeutuneita miehiä kisakylään.

Hieman myöhemmin Musta syyskuu otti 11 Israelin joukkueen jäsentä panttivangiksi.

– Vatsa kurnien jouduimme odottamaan päätöstä kisojen jatkumisesta.

Välipäivän jälkeen urheilijat palasivat areenoille.

Ikämiesten Suomen mestari

Hirvonen on 70-vuotispäivänsä alla huippukunnossa. Nuoruuden rakkaus jalkapallo on jatkunut yli 30 vuotta ikämiespeleissä. Puotinkylän Valtissa on aktiivista toimintaa, ja Hirvonen käy treeneissä kerran viikossa.

– Ja siihen salitreenit päälle, Hirvonen sanoo ja komeasta kropasta asian pystyy todentamaan.

Selkäoperaatio ja ohitusleikkaus eivät ole estäneet pelaamista.

– Vuonna 2016 olin sydänleikkauksessa ja samana vuonna voitimme yli 65-vuotiaiden Suomen mestaruuden Valtin kanssa.

Suomen painiliitolle Hirvonen antaa pyyhkeitä urheilijoiden kohtelusta.

– Kun ihminen alkaa mennä retkun puolelle, kilpailukielto ei ole silloin järkevä reaktio. Vaikeuksiin joutunut urheilija tarvitsisi apua eikä syylliseksi julistamista.

Silloin tarvitaan ammattiapua eikä puliukoksi leimaamista.

– Mieluummin keskusteltaisiin ja laitettaisiin kaveri hoitoon, Hirvonen sanoo.

Opettavainen tarina

Vanha konna arvelee, että moni muu olisi voinut välttää viinan kirot ja elämänhallinnan menetyksen, jos hän olisi päässyt kertomaan omista virheistään.

– Mutta Painiliitto ei ole koskaan pyytänyt minua kertomaan elämäntarinaani nuorille urheilijoille.

Raimo Hirvosen mielestä urheilujärjestöjen pitäisi huolehtia paremmin urheilijoista silloin, kun näiden elämänhallinta pettää.

Vankilakierrettä on vaikea katkaista, jos asuu ulkona.

– Yövyt rappukäytävissä ja juot kaikkea mitä saat käsiisi. Siinä ei ajauduta ravintolaan, vaan ravintolasta ulos.

Ihmisarvosta ei ole paljon jäljellä.

– Ja jos on ollut urheilija, ihmisten halveksunta on vielä voimakkaampaa, Hirvonen tietää.