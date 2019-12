Kommentti: Yksilölajien vuosi 2019 oli niin surkea, että Vuoden urheilijaksi on vain yksi vaihtoehto

Yksilölajien puolella vuosi 2019 oli niin surkea, että minkäänlaista haastajaa Teemu Pukille ei siltä rintamalta ole näköpiirissä, Vuoden urheilijan valintaa pohjustava Pekka Holopainen kirjoittaa.

Niin erikoista kuin se onkin, Teemu Selännettä ei koskaan valittu Vuoden urheilijaksi, vaikka hän jokaisella mittarilla on Suomen kaikkien aikojen parhaita urheilijoita. Selänne loisti aikana, jona Suomi vielä tuotti sellaisia yksilölajien urheilijoita kuin esimerkiksi Janne Ahonen, Mika Myllylä, Jani Sievinen tai Hanna-Maria Seppälä.

Kun Selänne viimeisen kerran ärjyi Leijonissa, Sotshin olympiaturnauksen parhaaksi valittuna pelaajana 2014, erään hänen etunimikaimansa paljon odotuksia herättäneen kansainvälisen seurajoukkueuran ylle ripoteltiin jo tuhkaa. Jalkapalloilija Teemu Pukki ei näyttänyt nousevan sellaiseksi tähdeksi kuin oli jo vuosia odotettu.

Jalkapalloilija Teemu Pukki loisti vuonna 2019 niin Suomen maajoukkueessa kuin seurajoukkueessaan Norwichissa.

Totuus tiedetään nyt, kun hän on ensin nostanut maaleillaan seurajoukkueensa Valioliigaan – ja yrittää nyt pitää sen siellä. Kun Pukki sen päälle iski historiallisissa EM-karsinnoissa peräti 62,5 prosenttia Suomen maaleista, Teemu-niminen urheilija kuulutettaneen tammikuun Urheilugaalassa Vuoden urheilijaksi melkeinpä läpihuutojuttuna.

Yksilölajien puolella vuosi 2019 oli niin historiallisen surkea, että minkäänlaista haastajaa siltä rintamalta ei ole näköpiirissäkään.

Tältä näyttää oma, vapaalla kädellä laadittu listaukseni päättyvän vuoden parhaista siivettömän Kotkan pojan perässä:

2. Mikko Rantanen, jääkiekkoilu: huippu-urheilijan perikuva, joka säkenöi sekä viime kauden runkosarjassa että pudotuspeleissä.

3. Aleksander Barkov, jääkiekkoilu: varmasti kaikkien aikojen parhaita jääkiekkoilijoita, mutta valitettavasti NHL-pudotuspeliura toistaiseksi yhden sarjan mittainen.

Aleksander Barkov loistaa, vaikka joukkue Florida Panthers ei lukeudukaan NHL:n parhaisiin.

4. Lukas Hradecky, jalkapalloilu: Bayer Leverkusenin olutta rakastava tähtimaalivahti on todella iso nimi Bundesliigassa. Turkulaisvahti levitti sanoinkuvaamatonta harmoniaa Huuhkajien puolustuspeliin EM-karsinnoissa.

5. Mira Potkonen, nyrkkeily: Suomen joukkue Tokiossa 2020 voi tehdä modernia olympiahistoriaa olemalla kaikkien aikojen pienin ja jäämällä tyystin mitaleitta. Potkonen on tällä hetkellä ainoa lajinsa lähtökohtainen mitalikandidaatti. Olisi melkoinen temppu, jos hän toistamiseen ainoana pitäisi Suomen mitalitilastossa mukana.

6. Nooralotta Neziri–Annimari Korte–Reetta Hurske, aitajuoksu: yksinään kukaan mainituista daameista ei yltäisi näin ylös, mutta tiiminä he suorastaan loistivat suomalaisessa yleisurheilukaudessa ja torppasivat jopa keihäänheiton pois isoimmista yleisurheiluotsikoista.

Reetta Hurske, Nooralotta Neziri ja Annimari Korte: loistava tiimi.

7. Iivo Niskanen, maastohiihto: onhan se aivan luokaton esitys, kun Suomen lailla resurssoitu hiihtourheilumaa saavuttaa kolme kertaa neljästä – 2013, 2015 ja 2019 – MM-kisoista yhden ainoan pronssin. Ankeudesta ei kuitenkaan sitä ainoaa viime talven mitalistia käy syyttäminen. Kaikkien aikojen maailmancupin kausikin tulilla.

8. Lauri Markkanen, koripalloilu: kirjaimellisesti suurin suomalainen palloiluilmiö aikoihin, mutta hieman sama ongelma kuin Barkovilla. Jossain muussa seurassa kuin Bullsissa pääsisi mittaamaan todellista tasoaan runkosarjan jälkeenkin. Perikuva jalat maassa -suomalaisesta.

9. Elias Kuosmanen–Arvi Savolainen, kreikkalais–roomalainen paini: toinen menestyi miesten, toinen nuorten kisoissa. Huikea keskinäinen vääntö MM-paikasta. On tietysti onneton juttu, että kun rajuimman kaliiperin yksilölajiin osuu kaksi tällaista tyyppiä, he sitten painivat samassa sarjassa. Alempaan kumpikin on liian iso ja ylempään liian pieni.

10. Leo-Pekka Tähti, ratakelaus: väsymättömässä kiintotähdessäkin alkavat kelatut mailit hiljalleen näkyä ja tuntua. Loistava urheilijatyyppi, joka viimeistään teki parayleisurheilusta Suomessa seurattua ja salonkikelpoista.

Vuoden joukkue: miesten jääkiekkomaajoukkue. Vaikka Huuhkajat meni kisoihin, voitto on aina voitto, varsinkin täysin odottamaton voitto. Kun jalkapallon EM-karsintalohkoista lasketaan ns. kääpiöt pois, lopputurnaukseen kaikella kunnialla valikoituu noin 50 prosenttia sinne tosissaan yrittävistä joukkueista.

Vuoden valmentaja: Markku Kanerva. Ei vaatine lisäperusteluja?

Markku ”Rive” Kanerva valmensi Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen EM-kisoihin.

...ja vielä

Vuoden esikuva on maajoukkueen pitkäaikainen, erittäin pidetty ja arvostettu suksihuoltaja Ari Marjetta. Hänellä riitti selkärankaa näpäyttää käytöstapansa kadottaneita edustushiihtäjiä julkisesti kesken MM-kisojen. Terve opetus kaikille lajeille siitä, miten tuloksenteolle välttämättömät taustavoimat pitää huomioida.