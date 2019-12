Jääpallo on pallopeleistä kaunein ja nopein ja siksi kiehtovin, kirjoittaa Tuomas Manninen.

Ensi viikolla, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla, mikä tarkoittaa, että Tapaninpäivänä pelataan Helsingissä Bandyliigan paikallisottelu, jossa HIFK ja Botnia kohtaavat Brahen kentän tekojäällä.

Ja pelataan muuallakin, niin paikallisesti kuin pystytään. Kaakkois-Suomen vaalipiirin eli 13-tien derbyssä Kampparit Mikkelistä matkustaa Lappeenrantaan. Pohjoisen derbyssä Länsi-Rajan Konkarit eli LRK Tornio vierailee Oulussa. Väli-Suomen derbyssä Jyväskylän JPS käy Varkaudessa. Ikävä kyllä Kemin Veitsiluodosta ei löydy enää vastusta kenellekään, eikä Oulusta kahta seuraa.

Akilles Porvoosta joutuu Poriin. Botnia on nuori seura. Ymmärtääkseni se perinteinen Tapaninpäivän peli oli alunperin HIFK vs. Akilles.Viime sunnuntaina heräsin sateen ropinaan.

Samaan aikaan Madridissa lopeteltiin taas yhtä ilmastokokousta ilman tuloksia.

Purin hammasta yhteen, pyyhin kyyneleet ja lähdin katsomaan jääpalloa, kun se vielä on Suomessa mahdollista. Arvostan noita mainioita miehiä, joiden laji kaikesta mälsästä, tihkusta ja loskasta huolimatta on jääpallo, pallopeleistä kaunein ja nopein ja siksi kiehtovin. He pelaavat, vaikka sokerista tehty, olutta lipittävä pusakkatakkinen nappaskenkäyleisö on kaikonnut jäähalleihin. Nuo kukkahatut. Neidit.

Vettä satoi. Isoja lätäköitä ei ollut. Peli oli jännittävä, HIFK teki kaksi maalia, Kampparit nousi tasoihin, HIFK teki maalin, Kampparit tasoitti ja ratkaisi voiton rankkarin jälkitilanteesta ajassa 88. minuuttia. Yleisöä oli 211.Mukava, että HIFK:lla on yhä laulava faniryhmä, vaikka se on kutistunut takavuosista.

Hienoa, että kuuluttaja edusti koulukuntaa, jossa hyveitä ovat artikulaatio, rauhallinen puherytmi, matala, luotettava ääniala ja kielen taipuminen toiseen kotimaiseen. Taisi olla Käpylän Pallon peleistä tuttu espanjantaitoinen legenda Jukka Airanne. Persoonallisuus pilkahti: Kamppareiden kulman antaa numero 92 Ilja Sokolov, – ehkä.

Toivottavasti Kamppareiden johtoportaassa huomattiin piikki. Minulla on hyvät, uudet silmälasit, mutta en erota Kamppareiden valkoisten vierasasujen pesussa tai stailauksessa kutistuneita sinisiä numeroita. Erityisesti 66, 68, 88, 92 ja 93.

Iso plussa HIFK:lle käsiohjelmasta. Botnia on jo luovuttanut. Informaatiota oli yli minimin. Takana luki Tämän käsiohjelman tarjoaa Adigi Digipaino.

Kiitokset Hakaniemeen!

Mitähän vielä kehuisi? Jääpallo on kodikas laji. Pelin päätyttyä pelaajat tulevat pääkatsomon eteen tervehtimään läheisiä, tyttöystäviä ja jopa isoäitejä. Eräs lady muistutti edesmennyttä Kyllikki Forsellia tyylikkyydessään. HIFK:n fanipohjasta löytyy jännää biodiversiteettiä. Ja onhan pelaajissakin ollut aatelismiehiä, kuten Standertskjöld-Nordenstam. Nytkin on Hörhammer. Kapteeni.

Botnian Oulunkylän yleisö on rahvaanomaisempaa. Kaikilla sykkii silti näkymätön bandypallo sydämessä. Ja eihän sitä aina näe pelissäkään.

Ja vielä...

HIFK-Kampparit -pelin jälkeen oli hauska seurata, kuinka kilpailevat maalivahdit Niko Laakso ja Juuso Tervonen jäivät juttelemaan päästämistään maaleista ja kertaamaan tilanteita. Herrasmieslaji. Toki he ovat vanhoja seurakavereita Botniasta: mentori ja oppipoika.

