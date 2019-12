Kilpavoimistelu sekoitti Veeran hormonitoiminnan – havahtui 18-vuotiaana menestyksen sairaaseen hintaan: ”En ollut varma, voinko saada lapsia”

Entinen huippuvoimistelija ja nykyinen elokuvantekijä Veera W. Vilo ei halunnut enää vaieta urheilijoiden karuista kokemuksista. Hän päätti tuoda ne valkokankaalle.

11 vuotta sitten Veera W. Vilo juhli Olarin Voimistelijoiden Deltat-joukkueen riveissä joukkuevoimistelun MM-kultaa. Saavutus maistui makealta vuosien raadannan jälkeen.

Samoihin aikoihin nuori huippuvoimistelija alkoi kuitenkin ymmärtää, etteivät kaikki menestyksen eteen tehdyt uhraukset olleet terveitä.

– Heräsin 18-vuotiaana siihen, etten ollut varma, voinko saada lapsia. Hormonitoimintani oli niin sekaisin. Siinä havahtui itsekin siihen, miten paljosta ihmiset luopuvat yhden unelman takia. Voimistelussa ja taitoluistelussa se unelma kestää parikymppiseksi. Sitten se on ohi, 29-vuotias Vilo muistelee.

Vilolle kävi hyvin. Hän sai kehonsa kuntoon ja on nykyään kaksivuotiaan pojan äiti.

Vilo ei ollut ainoa voimistelija, joka kärsi esteettisen ja kehoa äärirajoille vievän lajin vaatimuksista. Hän näki joukkuekavereistaan ja kilpakumppaneistaan, miten esimerkiksi painonpudotusmetodit vaikuttivat nuorten urheilijoiden mieliin.

– Purimme tiimissämme rankimpia juttuja huumorilla. Imeskelimme nälkäämme jääpaloja. Ruokailu oli sitä, että päätin syöväni 800 kaloria päivässä. Sitten katsottiin, pysytäänkö pystyssä vai ei, Vilo kertoo.

– Se oli aika rajua ja kurinalaista elämää. Toisaalta näin ja kuulin maailmalta vielä pahempia tarinoita.

Elokuvantekijänä ja näyttelijänä nykyään työskentelevä Vilo haluaa tuoda vaietut kokemukset suuren yleisön tietoon. Vilon käsikirjoittamaa Free Skate -elokuvaa kuvataan parhaillaan ympäri Suomea. Elokuva on trilleri venäläisestä huippuluistelijasta, joka loikkaa rajan yli Suomeen paetakseen epäinhimillisiä olosuhteita.

– Venäjä on taitoluistelun ja voimistelun mekka. Valmennuskulttuuri on siellä tosi rajua, ja rahoitussysteemitkin joskus mielenkiintoisia. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan dissata venäläisiä. Suuri osa ystävistäni on sieltä, Vilo sanoo.

Vilo (vas.) esittää Free Skate -elokuvassa venäläistä taitoluistelijaa. Vilon stunttina toimii belgialainen olympialuistelija Loena Hendrickx. Kaksikko kuvattuna Espoon Metro Areenassa kuvausten välissä.

Vilo on myös elokuvan pääosassa. Hän kutsuu elokuvaa fiktiiviseksi kertomukseksi, joka on samalla ”kollaasi maailman pahimmista naisurheilutarinoista”. Free Skate pohjautuu osin käsikirjoittaja Vilon, tuottaja Teea Siltasen (entinen muodostelmaluistelija) ja näyttelijä Saara Elinan (balettitanssija) omiin kokemuksiin mutta myös useilta urheilijoilta kuultuihin ja julkisuudessa olleisiin kertomuksiin.

Vilo on kerännyt tarinoita vuosien varrelta. Erityisesti venäläisen balettitanssijan Anastasia Volotshkovan ulostulo vuonna 2013 pysäytti. Huippuballerina väitti, että legendaarisessa Bolshoi-teatterissa pyöri prostituutiorinki, jossa nuoria tanssijoita painostettiin seksiin, jos he mielivät edetä urallaan.

– Siitä syntyi silloin hirveä haloo. Sain idean panna kaikki kauhutarinat kasaan.

Armottomasta harjoittelukulttuuristaan tunnettujen taitoluistelun ja voimistelun ympärillä on viime vuosina kuohunut, kun pitkään vaiettuja kiusaamis- ja häirintätapauksia on tuotu julkisuuteen. Samalla on herätty laajempaan keskusteluun lajien ongelmista.

Tuota keskustelua Vilo sanoo haluavansa jatkaa – ei tehdäkseen rakastamilleen lajeille hallaa, vaan viedäkseen osaltaan urheilukulttuuria terveempään ja oikeudenmukaisempaan suuntaan.

– Minulle raskainta oli ehdottomasti ulkonäkökeskeisyys. Nämä lajit vaativat todella pientä ja kevyttä kroppaa. Ennen isoja arvokisoja joutuu laihduttamaan aika rajusti. Se oli teinitytölle kova paikka. Sitä kautta tulee syömishäiriöitä ja muita pakko-oireita.

Kärsitkö itse syömishäiriöstä?

– Urheilijoita ei kauhean usein diagnosoida anorektikoiksi tai bulimikoiksi. Juteltuani ihmisten kanssa olen tajunnut, että kaikilla on ollut ihan järkyttävät paineet ulkonäöstä. Painonpudotusmetodit ovat olleet mielenkiintoisia, mutta kukaan ei käynyt hakemassa lääkäriltä mitään papereita, Vilo sanoo.

Vilon mukaan epäterveet tavat ja jatkuva pyrkimys täydellisyyteen pysyivät osana elämää pitkään urheilu-uran loppumisen jälkeen.

– Minulla kesti päästää irti tietyistä syömisrutiineista tai siitä, että oli joku kaloritaulukko kädessä. Sitten kun sen teki, tajusi, että aivoista vapautui hirveästi tilaa kaikelle muulle.

Stunttina olympialuistelija

Veera W. Vilon puolison Roope Oleniuksen ohjaama Free Skate -elokuva on tarkoitus julkaista ensi vuonna. Elokuvaa kuvataan parhaillaan jäähalleissa ympäri Suomea.

Elokuvanteossa on mukana myös belgialainen olympialuistelija Loena Hendrickx, 20. Stunttina toimiva Hendrickx tekee Vilon puolesta vaikeimmat taitoluisteluelementit kuten hypyt.

Pyeongchangin olympialaisissa 16:nneksi sijoittunut Hendrickx ja hänen mukanaan Suomeen tullut koreografi Adam Solya ovat olleet kokemuksesta innoissaan.

– Belgialaiset vieraamme eivät ole meinanneet uskoa tätä näkyä. Loenan sanoin täällä on jäähallia jäähallin perään. Belgiassa on viisi jäätä, ja Loena treenaa itse Hollannin puolella. Täällä halleja on joka kaupunginosassa, Vilo naurahtaa.

Ohjaaja Roope Olenius antoi Loena Hendrickxille ohjeita kuvausten välissä.

Loena Hendrickx tekee Free Skate -elokuvan vaativimmat luisteluosuudet.

Kansainvälisille markkinoille tähtäävät Free Skaten tekijät ovat suunnitelleet näyttävänsä elokuvaa kansainvälisillä festivaaleilla syksyllä 2020. Sen jälkeen elokuva on tarkoitus saada teattereihin Suomessa.

Vilo toivoo elokuvan tuovan huomiota naisurheilulle ja taitoluistelun kaltaisille lajeille. Hän haluaisi, että elokuvan myötä ihmiset ymmärtäisivät paremmin lajien realiteetteja ja ongelmakohtia.

– Rakastan voimistelua, taitoluistelua ja tanssia. Tarkoituksenani ei ole lytätä näitä lajeja, vaan mielestäni olisi tervettä, että asioista pystyttäisiin puhumaan ääneen. Kaikissa lajeissa on ongelmansa. Näissä niitä ovat muun muassa ylitreenauskulttuuri ja ulkonäköpaineet, Vilo sanoo.

Vilo muistuttaa myös, etteivät asiat ole mustavalkoisia. Kurinalaisesta urheilijanelämästä on ollut myös hyötyä.

– Uskon myös siihen, ettei huipulle pääse nostamatta persettä penkistä. Näissä lajeissa sinusta tulee päämäärätietoinen, kurinalainen etkä luovuta ikinä minkään kanssa. Noista ominaisuuksista on hyötyä myöhemmin elämässä.

– Elokuvanteko on antanut minulle ajateltavaa, mitä näistä lajeista voisi oppia ja mihin raja pitäisi vetää.