Yksi kaikkien aikojen jääpalloilijoista Rinat Shamsutov pelaa kuluvan kauden Bandyliigaa porilaisen Narukerän riveissä.

Sama asia olisi, jos Michael Jordan olisi uransa loppuvuosina pelannut kotimaisilla parketeilla. Tai Wayne Gretzky olisi vanhoilla päivillään pelannut vielä kauden SM-liigassa. Jalkapallosta esimerkki olisi, että Lionel Messi saapuisi vuosikymmenen päästä päättämään uraansa Veikkausliigaan.

Nuo ovat vertailukohtia 46-vuotiaan Rinat Shamsutovin asemalle ja merkitykselle jääpallossa. Kuluvana kautena Bandyliigassa ja Narukerässä pelaava venäläinen lajilegenda on yksi jääpallon suurista – ellei jopa kaikista suurin.

– On vaikea selittää asiaa ymmärtämättömälle, kuinka suuren mittakaavan siirto tämä on. En tiedä, onko suomalaisiin palloilusarjoihin ikinä tullut tämän tason pelaajaa, joka on ollut niin pitkään yksi parhaimmista ellei paras kaikista, intoilee Narukerän päävalmentaja Jani Raukko.

Shamsutovin ura miesten tasolla alkoi yli 30 vuotta sitten, vain 15-vuotiaana Pervouralskin kaupungin joukkueessa Uralski Trubnikissa. Pervouralsk on noin sadantuhannen asukkaan kaupunki Sverdlovskin alueella, Ural-vuoriston lähellä.

Kaupungissa pelattiin myös jalkapalloa ja jääkiekkoa, mutta ykkösseura oli jääpallon Uralski Trubnik – ja sitä myös Shamsutov alkoi pelata.

– En minä lapsuudestani paljoa muista, kun siitä on jo niin kauan. Jääpalloa pelasivat kaveritkin ja pidin sitä hauskempana kuin jääkiekkoa, hän hymyilee.

Porin Narukerän 46-vuotias Rinat Shamsutov kuuluu kansainvälisen jääpallon kaikkien aikojen suurimpiin nimiin. Hän on syyskaudella tehnyt kuudessa ottelussa 4+8=12 pistettä.

Jääpalloa harjoiteltiin neuvostoliittolaiseen tyyliin, eli paljon. Shamsutov kertoo viettäneensä lapsena päivät jäällä kellon ympäri, jonka jälkeen intoa riitti vielä harjoituksiinkin.

– Mutta ei pidä ymmärtää, että meidät olisi pakotettu tekemään niin. Enemmänkin kyse oli siitä, että me halusimme sitä. Halusimme pelata ja treenata niin paljon kuin mahdollista.

Pervouralskilaisella ulkojäällä syntynyt rakkaus jääpalloon onkin kestänyt pitkään, eikä liekki ole sammumassa.

Shamsutov on voittanut urallaan kaiken: tilillä on kolme maailmanmestaruutta, seitsemän Venäjän mestaruutta, kahdeksan maailmancupin voittoa ja jopa yksi Neuvostoliiton mestaruus. Viimeisen kahden kauden aikana hän oli nostamassa tukholmalaisen AIK Bandyn kaksi sarjaporrasta ylöspäin aina Ruotsin pääsarjaan asti. Pelaajan taso on yhä niin korkea, että hänen sanottaisiin mahtuvan jokaiseen joukkueeseen esimerkiksi Ruotsin Elitserienissä.

Silti, vielä 46-vuotiaana, hän halusi vielä lähteä jääpallon takia kokonaan uuteen maahan ja kaupunkiin. Perhe jäi Ruotsiin Västeråsiin.

– Olen pelannut pitkään Ruotsissa ja Venäjällä, mutta Suomi on jäänyt tuntemattomaksi jääpallomaaksi. Nyt minulle tuli vielä mahdollisuus tutustua uuteen kulttuuriin ja sarjaan, niin tietenkin siihen myös tartuin.

Siirto Poriin vaati myös sattumaa, joista suurin oli Ruotsissa asuva porilainen Narukerä-kasvatti ja entinen maajoukkuepelaaja Jarno Väkiparta.

Hän oli ystävystynyt Shamsutovin kanssa ja tiesi venäläisen loputtomista pelihaluista. Väkiparta saattoi Shamsutovin yhteen porilaisseuran kanssa ja lopulta molempien intressit osuivat yhteen: Vanhemmalla iällä erilaisiin projekteihin mieltynyt Shamsutov löysi uralleen vielä yhden uuden haasteen, kun taas Narukerä sai kuin lähes ihmeen kaupalla itselleen lajilegendan ja loistavan vahvistuksen.

Shamsutovin loistelias jääpalloura jatkuu vielä ainakin yhden kauden verran.

– Rakastan yhä sitä tunnetta, kun pääsen jäälle luistelemaan. Silloin hymy tulee kasvoille ja olen kuin pikkulapsi, joka saa karkin.

Toinenkin asia on, mikä on Shamsutovin mieleen. Se lupaa myös hyvää Narukerälle, joka on voittanut ainoan Suomen mestaruutensa vuonna 1999.

– Haluan aina myös voittaa. Se on ainoa tavoitteeni Suomessakin.

Yksi sarjan parhaista

Ikää 46 vuotta, mutta Rinat Shamsutovin kohdalla se on totisesti vain numeroita.

Bandyliigaa on takana vasta muutama kierros, mutta venäläislegenda on jo näyttänyt tasonsa kotimaisilla liigajäillä.

– Hän on yksi sarjan parhaista pelaajista. Pallonkäsittely ja pelinäkemys ovat yhä maailman kärkeä. Liikekin on liigajäille hyvää ja fysiikka erinomainen, vaikka potku tai kaksi huippuvuosien tehoista onkin saattanutkin kadota, kehaisee Narukerän valmentaja Jani Raukko.

Pelillistä tasoa suuremman vaikutuksen Shamsutov on tehnyt kuitenkin jokapäiväisellä tekemisellään. Kaiken kokenut ja voittanut venäläinen on pukukopissa vain yksi pelaajista. Ensimmäistä kertaa urallaan Shamsutov käy myös päivätöissä. Hän on töissä paikallisella rakennustyömaalla.

– Hän on yksi niistä pelaajista, jotka ovat tällä lajilla tienanneet ja nähneet sitä ammattimaisuutta, mitä Venäjän tai Ruotsin parhaissa seuroissa on. Nyt hän on amatöörijoukkueessa Porissa ja käy töissä, mutta asenne ja kaikki tekeminen kuin ammattilaisella.

Shamsutov itse istuu hiljaa vieressä ja kuuntelee vieno hymy kasvoillaan Raukon kehuja. Venäläinen on Elitserienissä pelaaviensa vuosien aikana ruotsalaistunut, mutta jotain neuvostoaikaisiakin piirteitä hänellä yhä on. Itsestään hän ei halua puhua – eikä itseään varsinkaan kehua.

– Tykkään pitää palloa ja rakentaa peliä. Jokainen voi katsomosta käsin tehdä itse päätelmän siitä, kuinka hyvä siinä roolissa olen, ruotsia puhuva Shamsutov vähättelee.

Raukko suosittelee samaa. Jos ei ole ikinä käynyt katsomassa jääpallo-ottelua, niin pelkästään Shamsutovin takia niin kannattaa kuulemma tehdä.

– Se on taidetta, kun hän pelaa.