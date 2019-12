Maustetytötkin vetosivat tietämättömyyteensä ja junttiuteensa, kirjoittaa Tuomas Manninen.

Viime aikoina on yleistynyt tapa julkaista melkein kaiken yhteydessä soundtrack. Biisilista.

On aika paljastaa tämän palstan soundtrack.

Ja yrittää olla pyytämättä anteeksi.

Syksyn kolumnit on viimeistelty Maustetyttöjen kanssa. Aloitan aina pieleen menneellä lottorivillä, ja YouTube valitsee loput. Se oppi nopeasti. Ensin pitkä liuta Maustetyttöjä, ja lopuksi kysellään kuulumisia Marja-Leenalta, ihastellaan yksinäistä saarnipuuta, poiketaan ehkä Moskovan valoihin ja nautitaan Carolan seurasta. Ja sitä rataa.

Hätkähdin, kun luin lehdestä lottorivibiisin varhaisversiossa käytetyn n-sanaa. Mitä tytöt ovat sittemmin pyytäneet anteeksi. Nämä kolumnit ovat kuitenkin syntyneet sen version kanssa, jossa n-sana on korvattu Sudanin pienillä pojilla. Eli ei liene syytä pyytää anteeksi. Maustetytötkin vetosivat tietämättömyyteensä ja junttiuteensa.

***

Ollakseni rehellinen, en ehkä olisi osannut tuomita heitä alun alkaenkaan. Me 60-luvun lapset emme osaa suhtautua n-sanaan sillä vaistonvaraisella paheksunnalla, jonka se ansaitsee. Aika oli silloin ennen toinen kuin nyt. Johtuu kulumisesta.

Urheilukilpailuiden selostajat ja urheilutoimittajat viljelivät n-sanaa koko ajan. Sen huomaa, jos Helsingin Sanomien 50 vuotta sitten -palstalla sattuu olemaan urheiluaiheistoa.

Aloin miettiä, milloin näin ensimmäisen mustan miehen, ja nyt ei lasketa televisiota ja Meksikon olympialaisia, vaan elävänä, koti-Suomessa.

Kanonisoidun käsityksen mukaan ensimmäiset mustat miehet havaittiin Helsingin olympialaisissa vuonna 1952. Varmuudella en ollut tuolloin vielä syntynyt, joten unohdetaan ne kisat.

Syksyllä 1972 Suomeen saapuivat ensimmäiset mustat koripalloilijat, ja ”mustaksi taikuriksi” ristitty Donald Crenshaw johti Turun NMKY:n seuran ensimmäiseen Suomen mestaruuteen. Seuraavat mestaruudet menivät vuorotellen Playboysille (ent. Westend-58, ent. Haukilahden Kisa) ja Turkuun.

Playboysin ja Turun NMKY:n peleistä tuli isoja tapahtumia, joten pakkohan sinne oli meikäläisenkin mennä aistimaan korishuumaa. Siellä Kisahallissa näin ensimmäisen elävän mustan mieheni. Heitä oli kummallakin puolella. Nimiä en muista, koska käsiohjelma ei ole säilynyt, toisin kuin kaikki futiksen ja lähes kaikki jääkiekon käsiohjelmani.

***

Tämäkin todistaa, miten tärkeitä käsiohjelmat ovat ihmiselle – ja niiden säilyttäminen. Ihmisen oman henkilöhistorian kannalta. Jos käsiohjelma olisi säilynyt, pystyisin vastaamaan omaan Sudanin pienet pojat -kysymykseeni kellontarkasti.

Tiukasti seuraamassani Englannin liigassa ensimmäinen (?) musta mies oli Arsenalin puolustaja Brendan Batson, joka ei tosin ollut kentällä, jos Arsenal oli Suomen televisiossa. Hänet tiedettiin, koska hän oli ensimmäinen. Sitten tulivat WBA:n Laurie Cunningham ja Cyrille Regis ym.

Just for the record: Syyskuussa 1975 näin Stadikalla Länsi-Saksan ensimmäisen mustan maajoukkuemiehen, Herthan Erwin Kostedden, kun HJK kohtasi saksalaiset UEFA-cupissa.

Ja vielä...

Sitten on sukurasitteet, anteeksi. Mummin veli riimitteli puolisonsa (olympiakulta, Lontoo 1948) kanssa aapiseen (siistin vähän) ”Sudanin pieni poika pesee kasvojaan, eikä valkene ollenkaan”. Ja isotätini suomentamissa Peppi Pitkätossu -kirjoissa esiintyi n-kuningas.

