Tankotanssitähti Oona Kivelä kuvasi MM-kisoja Instagramiin, sai ankaran rangaistuksen – näin liitto perustelee kovaa ratkaisuaan

Kivelä joutui jättämään MM-kisan väliin sairastumisen takia, mutta liiton mukaan hänellä oli kisoissa urheilijastatus.

Suomen Tankotanssiliitto kertoi lauantaina asettaneensa suomalaisen tankotanssijatähden Oona Kivelän vuoden toimintakieltoon.

Liiton Facebook-sivuilla kerrottiin, että Kivelälle määrättiin toimintakielto epäurheilijamaisesta käytöksestä ja haitanteosta liiton toiminnalle tankotanssin MM-kilpailun yhteydessä. MM-kisat käytiin Hämeenlinnassa marras-joulukuun vaihteessa.

Nelinkertainen maailmanmestari Kivelä kertoi lauantaina Iltalehdelle kuvanneensa ystäviensä kilpailuja kuvapalvelu Instagramiin.

– Yleisössä oli muitakin, jotka kuvasivat kisoja, mutta minä olen tietääkseni ainoa, joka on saanut tästä sanktioita, Kivelä kommentoi Iltalehdelle.

Sunnuntaina Tankotanssiliitto julkaisi tiedotteen, jossa se kommentoi lisää Kivelän toimintakieltoa. Iltalehden mukaan Kivelä ei osallistunut Hämeenlinnan MM-kisaan sairastumisen vuoksi, mutta liiton mukaan Kivelällä oli kilpailuissa urheilijastatus. Liiton mukaan hän oli täten osa Suomen kisaedustusta.

– Tällaisessa roolissa henkilöltä voidaan olettaa sääntöjen tuntemusta ja esimerkillistä käytöstä, Tankotanssiliitto viestitti Facebook-tilillään.

– Kyse ei kuitenkaan ole yksittäisen henkilön Instagram-videosta, vaan merkittävästä, tahallisesta toiminnasta, joka on ollut omiaan haittaamaan liiton yhteistyösopimuksia. Henkilö itse on tietoinen rangaistuksesta ja sen syistä, ja häntä on tiedotettu rangaistuksesta ennen julkista tiedonantoa. Toimintakiellosta on oikeus valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan. Oikeusturvalautakunnan päätökset ovat perusteluineen julkisia, liitto jatkoi.

Liitto kertoi myös, ettei se kommentoi tapauksen yksityiskohtia julkisesti.

Kivelän toimintakielto on voimassa ajalla 14.12.2019–14.12.2020. Tänä aikana Kivelä ei voi osallistua liiton lisenssin alaisiin tapahtumiin urheilijana, maajoukkueen edustajana, valmentajana, huoltajana tai muuna toimihenkilönä.

Toimintakielto ei kuitenkaan estä henkilöä osallistumasta tapahtumiin katsojana, eikä valmentamasta tai kilpailemasta muiden lisenssien alaisissa tapahtumissa.

Iltalehden mukaan Kivelä aikoo osallistua ensi vuonna kilpailuihin ulkomailla.

Tankotanssiliiton mukaan kyseessä on ensimmäinen toimintakielto, joka on langetettu liiton historian aikana. Ilta-Sanomat ei tavoittanut sunnuntaina Kivelää kommentoimaan tapausta.