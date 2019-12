Venäläiset pitävät dopingpannaa pilkkanaan – suomalaisvalmentaja: ”Porukka on turnauksissa ihan kuumana”

Juuri nyt

Huippupainijat ovat Venäjällä vientitavaraa, josta maksetaan mittavia summia. Tokion olympiamolskilla nähdään ensi kesänä iso määrä venäläisiä muiden maiden trikoissa.

– Ennätys tähän mennessä näkemistäni oli vapaapainija Ville Heinon sarjassa MM-kisoissa. Sarjassa paini tietysti Venäjän edustaja, mutta sen lisäksi seitsemän venäläistä muiden maiden trikoissa, kertoo painin Euroopan mestari, Yle Urheilun selostaja–asiantuntija Jarkko Ala-Huikku.

– Muistan yhdet kisat, joissa kaveri edusti vielä vaa’alla Valko-Venäjää, mutta samoissa kisoissa jo Venäjää, muistelee Painiliiton toiminnanjohtaja Pertti Vehviläinen.

Maailman antidopingtoimiston Wadan maanantainen ilmoitus tekee Venäjää edustavien urheilijoiden osallistumisesta olympia- ja MM-tason kilpailuihin seuraavien neljän vuoden aikana hankalaa. Päätös ottaa suurvaltaa erityisen lujille painissa, sillä Venäjä on lajin ylivoimaisesti johtava maa sekä kreikkalais–roomalaisessa muodossa että vapaapainissa.

Tulevina vuosina maailmanlaajuisiin huippukisoihin lasketaan Venäjältä todennäköisesti vain painijoita, joiden testaushistoria on puhdas ja jotka ovat säntillisesti täyttäneet olinpaikkatietonsa ns. Adams-järjestelmään, jotta dopingtestaajat voivat tarvittaessa löytää heidät.

Mutta vaikka Venäjää edustavia painijoita suljettaisiin Wadan, Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n ja Kansainvälisen painiliiton UWW:n päätöksillä ulos turnauksista, se ei tarkoita, etteikö venäläisiä painijoita olisi mukana.

– On vuorenvarmaa, että Tokiossa painii taas todella paljon venäläisiä, jotka vain edustavat muita maita. Homma on suoraan sanoen sellaisella mallilla, että porukka on tuolla turnauksissa ihan kuumana ja ollaan kyselty, että miten v....ssa tällainen on mahdollista? Se vie makua koko touhusta, sanoo myös nuorten valmentajana työskentelevä Ala-Huikku.

Venäläisten painijoiden vyöry muiden maiden edustajiksi perustuu tietysti UWW:n liberaaliin politiikkaan edustusoikeuden vaihtamisessa, mutta myös siihen, että Venäjällä on ylitarjontaa kovista tekijöistä.

– Varsinkin vapaapainissa tilanne on lajin mekassa eli Dagestanissa sellainen, että kuudes mies voi olla melkein missä tahansa muussa paikassa ykkönen. Ja kun muusta maasta luvataan tietyt mittavat edut, edustusoikeus vaihtuu äkkiä.

Edustuskansallisuutta vaihtaneita venäläispainijoita eivät tietenkään koske ne rajoitteet ja sanktiot, joita Wada juuri langetti Venäjän niskaan.

600 euroa kuussa

– Yksi dagestanilainen kaveri vaihtoi juuri Pohjois-Makedonian asuun ennen MM-kisoja ja otti pronssin ja saa sillä loppuikänsä 600 euroa kuussa.

Kyseinen urheilija on Magomedgadzhi Nurov, joka samalla varmisti olympiapaikkansa Tokioon.

Painiliiton toiminnanjohtajan, UWW:n teknisessä valiokunnassa istuvan Pertti Vehviläisen mukaan edustusoikeutta koskevia sääntöjä on kiristetty, mutta vaihto käy edelleen sutjakasti, jos painija ei ole edustanut Venäjää arvokisatasolla. Kovan kansainvälisen uran tehneet painijat joutuvat jopa kolmen vuoden karenssiin, jos haluavat vaihtaa edustusmaata.

Elias Kuosmanen treenaa paraikaa Venäjällä. Hän on arvokisatasolla voittanut venäläispainijan, mikä on suomalaiselle harvinainen temppu.

Painin parissa pitkään toimineet ovat myös joutuneet monesti toteamaan, että UWW:n (entinen FILA) sääntökirjan pykälät joustavat tarvittaessa, jos kuningas dollari on mukana neuvottelupöydässä.

Lajissa on ostajan markkinat, sillä Venäjällä riittää valtava määrä todella kovia painijoita, jotka eivät ole päässeet kansainvälisiin edustustehtäviin. Syyt ovat useasti urheilu- ja aluepoliittisia. Enimmäkseen tämän takia venäläispainijat edustavat niin suurta joukkoa muita maita.

Rahanarvoista tavaraa

Venäjän suopea asenne painijoidensa lähtöhaluihin paljastuu UWW:n verkkosivuilta. Painijat ovat rahanarvoista tavaraa.

Jos edustuskansallisuutta vaihtaa olympiavoittaja tai maailmanmestari, jätetty kansallinen painiliitto saa korvausta uudelta liitolta peräti 275 000 euroa. Muunvärisiä olympia- tai MM-mitaleita ottaneista saa pyytää 183 000 euroa. Myös maanosakisojen menestykset on hinnoiteltu, Euroopan mestaruuskisojen mitalit arvokkaimmiksi. UWW ottaa rahoista 10 prosentin komission.

Ala-Huikku arvelee ympäripyöreästi, että ehkä aivan jokainen euro ei päädy lähtömaan nassikkapainin kehittämiseen.

Wadan päätös on Ala-Huikun mukaan tuonut itänaapurin antidopingasenteisiin ainakin jonkinlaista terästystä. Ilmajoen pikkujättiläinen on ollut yhteydessä Kaukasukselle, jossa olympiakisoihin yrittävä Elias Kuosmanen treenaa venäläisten painijoiden kanssa olympiakarsintoja varten.

– Eliaksella on mukana venäjää osaava valmentaja Veli-Karri Suominen. Hän kertoi, että venäläiset valmentajat kyselevät koko ajan urheilijoiltaan, ovatko nämä muistaneet täyttää olinpaikkailmoituksensa dopingtestaajille.