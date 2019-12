Skandaali käsipallon MM-kisoissa: ”Diesel haisi kuin helvetissä”

Katsojat joutuivat poistumaan käsipallon MM-areenalta, kun halliin lemahti valtava dieselin käry.

Japanin Kumamotossa pelattavissa käsipallon naisten MM-kisoissa on valitettu areenan kylmyyttä.

Tiistaina esiin tuli uusi ongelma: hallissa haisi diesel.

Montenegron ja Venäjän välisessä ottelussa katsojat joutuivat poistumaan, sillä dieselin haju kävi sietämättömäksi. Asiasta uutisoi muun muassa ruotsalaislehti Aftonbladet.

– Tuntui siltä kuin olisi mennyt autotalliin, jossa auto on ollut käynnissä jonkin aikaa, norjalaisen uutistoimiston NTB:n toimittaja Espen Hartvig kuvaili Aftonbladetin mukaan.

– Näin joidenkin vanhempien katsojien pitelevän suutaan ja poistuvan hallista saadakseen raitista ilmaa, Hartvig jatkoi.

Kisajärjestäjät olivat reagoineet Park Dome -areenan kylmyyteen jättämällä runsaan määrän dieselgeneraattoreita yöksi käyntiin.

Hallissa pelanneiden joukkueiden päävalmentajat olivat eri mieltä siitä, oliko dieselin hajussa pelaaminen kylmyyttä parempi vaihtoehto.

Venäjän espanjalaisvalmentaja Ambros Martín ei nyrpistänyt nenäänsä dieselin hajulle. Montenegroa valmentava ruotsalainen Per Johansson oli eri mieltä kuin hänen kollegansa.

– On parempi, jos haisee ja on lämmintä. Edellisessä iltaottelussa täällä oli jääkylmää. Silloin on tärkeää, että ottelutapahtumassa on dieseliä, hän perusteli.

Siitä huolimatta Johanssonkaan ei liiemmin pitänyt hallissa leijuneesta tuoksusta.

– Diesel haisi kuin helvetissä. Mutta kukaan ei mieti sellaista pelatessaan käsipalloa.

Lohkonsa kärjessä viilettävä Venäjä voitti ottelun maalein 35–28.