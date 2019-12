Venäjän urheilupäättäjät ovat ongelmissa Wadan päätöksen kanssa. Ministerin argumentit eivät vakuuttaneet, kirjoittaa Jelena Leppänen.

Venäjän urheilu koki maanantaina tähän saakka suurimman takaiskunsa, kun Maailman antidopingtoimisto Wada päätti rangaista maata loputtomalta tuntuisesta dopingvyyhdistä.

Wada päätti yksimielisesti, että seuraavat neljä vuotta suuret kansainväliset urheilutapahtumat, käytännössä olympialaiset ja MM-kisat, kilpaillaan ilman Venäjän maajoukkueita. Tapahtumiin pääsevät vain sinne kelpuutetut venäläisurheilijat, jotka esiintyvät kilpailukentillä neutraalilla statuksella ilman kansallistunnuksia ja Venäjän lippua.

Venäjällä on 21 päivää aikaa valittaa tuomiosta kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen Casiin. Maan urheilujohto ei ole vielä päättänyt, käyttääkö se valitusoptiotaan.

Vaikka osa länsimaisista urheiluvaikuttajista olisi kannattanut vielä tiukempia otteita eli venäläisurheilijoiden täydellistä sulkemista kansainvälisiltä kentiltä, nykyiset sanktiotkin kolahtavat maan urheilujohtoon lujaa.

Kansallistunteella taitavasti pelaavat poliitikot ovat jälleen tilanteessa, jossa kisoihin pääsevät venäläisurheilijat edustavat suuren yleisön silmissä äiti-Venäjän sijaan vain itseään. Se kirpaisee syvältä.

Vielä isompi asia on, että vuosia jatkunut dopingsaaga on pakottanut monet venäläiset kriittisempään ajatteluun. Kun syytökset maanlaajuisesta dopingkulttuurista tulivat ensimmäistä kertaa julkisuuteen, ne kuitattiin kollektiivisesti länsimaiden mustamaalausyrityksinä.

Nyt venäläismediassa näkyy huomattavasti enemmän artikkeleja, joissa kysytään, voisivatko dopingpaljastaja Grigori Rodtshenkovin uskomattomilta kuulostaneet kertomukset olla sittenkin totta ja miksi maan urheilujohto jättää vuodesta toiseen vastaamatta tiettyihin epämiellyttäviin kysymyksiin.

Tilanne on ajanut Venäjän urheilujohdon kiusalliseen asemaan. Maan urheiluministeri Pavel Kolobkov piti Wadan päätöksen julkistamisen jälkeen lehdistötilaisuuden, jossa hän myönsi, että Venäjän urheilussa on rehottanut iso dopingongelma.

Vuonna 2016 tehtäväänsä astuneen Kolobkovin, 50, mukaan päättäjät ovat kuitenkin tehneet kaikkensa puhdistaakseen maan urheilun kielletyistä aineista. Se, että kenttien laidoilla häärii vieläkin dopingista tuomittuja valmentajia ja urheiluvaikuttajia, näytti pyyhkiytyneen ministerin muistista.

Vastuunkantajat vähissä

Wada päätyi tuoreimpaan tuomioonsa Moskovan antidopinglaboratorioon kohdistuvien manipulointiepäilyjen vuoksi. Laboratorion dataan ja näytteisiin perehtyneet Wadan tutkijat kertoivat, että lukuisia näytteitä oli poistettu ja tietoja väärennetty. Wada epäilee, että näin yritettiin peitellä vuonna 2015 paljastuneen Venäjän dopingohjelman todellista kokoluokkaa.

Wadan tutkijaryhmä sai laboratoriodatan lopulta Venäjän federaation tutkintakomitealta, joka takavarikoi laboratorion keskeiset kovalevyt vuonna 2016. Venäjän federaation tutkintakomitea on maan itsenäinen rikostutkintaviranomainen, joka vastaa suoraan presidentti Vladimir Putinille.

Urheiluministeri Kolobkovilta kysyttiin maanantain lehdistötilaisuudessa suoraan, kuka on syyllinen laboratorion tietoihin tehtyihin muutoksiin.

Kolobkov käytti puolustuspuheessaan tuttua argumenttia ja antoi ymmärtää, että koko homma voisi olla Yhdysvaltoihin paenneen Moskovan antidopinglaboratorion ex-johtajan Grigori Rodtshenkovin ja hänen apulaistensa junailema.

Venäläispäättäjät ovat väittäneet, että maanpetturiksi leimattu Rodtshenkov veti Venäjän urheilun valheellisesti lokaan kostoksi asemansa menettämisestä.

Venäjän urheilu on yhdessä historiansa vaikeimmista paikoista.

Kolobkov kyseenalaisti myös Wadan toiminnan. Ministerin mukaan Wada ei kuunnellut tutkinnassaan Venäjän omia asiantuntijoita, jotka tarjosivat ”vakuuttavia vastauksia kaikkiin Wadan kysymyksiin”.

Ministerin omista vastauksista tuli selväksi ainoastaan se, ettei hän myönnä tehneensä maailmaa puhuttavassa dopingskandaalissa virheen virhettä. Sen verran liukkaasti kalpamiekkailun olympiavoittaja väisteli kysymystä, kuka kantaa Venäjän nykytilanteesta vastuun.

Valta ”puhtoisille” urheilujärjestöille

Kolobkovin reilu puoli tuntia kestänyt puolustuspuheenvuoro piti sisällään varsin ristiriitaisia näkemyksiä.

Ministerin mukaan venäläisten urheilupäättäjien tärkein ohjenuora on aina ollut Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n peruskirja, joka on hänen mukaansa jäänyt ikävästi Wadan dopingkoodiston varjoon.

– Nyt Wadan koodistosta on tullut tärkeämpi kuin näistä uraauurtavista ja kaikkien urheilujärjestöjen käyttämistä asiakirjoista. Urheilu pitää palauttaa urheilujärjestöille, Kolobkov julisti.

Kolobkov taisi unohtaa, että juuri isot urheilujärjestöt ovat olleet tasa-arvoon, riippumattomuuteen ja eettiseen toimintaan nojaavan peruskirjan pahimpia halveeraajia.

Hyvä esimerkki on KOK, jonka johtohahmoja koskevat korruptioepäilyt ovat otsikoissa vuodesta toiseen. Olympiakisojen järjestämisoikeuksia on myönnetty ihmisoikeuksia surutta polkeville maille, kunhan näillä on löytynyt pätäkkää maksaa KOK:n pomojen olympialysti.

Muun muassa tällaiset seikat Kolobkov kätevästi sivuutti sodassaan Wadaa vastaan. Samalla syyllisiä Venäjän ulkopuolelta kaivava urheilupomo unohti tarkistaa omien argumenttiensa uskottavuuden.