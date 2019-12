Venäjälle kova rangaistus, Kari-Pekka Kyrö vaatii kovia jatkotoimia – SM-liiga, NHL ja NBA ulos olympialaisista

– Maailman ilmapiiri on todella tulehtunut juuri nyt, ja saman toteuttaminen urheilumaailmassa tuntuu kovalta. Eikö muita keinoja kuin koko maahan kohdistunutta rangaistusta ollut käytettävissä? Venäjästä puhutaan roistovaltiona, ja se terminologia on kuin suoraan suurvaltapolitiikasta. Demonisointia, Kyrö alleviivaa.

NHL ja NBA etunenässä ulos

Kyrö painottaa, että hänellä ei ole mitään esimerkiksi NHL:ää vastaan. Se on suljettu sarja jossa on omat sääntönsä. Mutta niin on Wadalla ja olympialiikkeelläkin, ja esimerkiksi juuri NHL:n ja NBA:n tähtien asioita on katsottu joskus läpi sormien.