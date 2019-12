Dopingpaljastaja haluaa urheilijoiden taustajoukoille rangaistukset takautuvasti: ”Oikeudenmukaisuus urheiluun on palautettava”

– Doupatut urheilijat eivät toimi yksin. Mukana on lääkäreitä, valmentajia ja managereita, jotka hankkivat dopingaineita, neuvovat ja suojelevat heitä. Venäjän valtiojohtoisessa dopingohjelmassa on myös valtiojohtoinen puolustusmekanismi, johon kuuluu valtion virkailijoita, todistajia ja koneistojyriä, jotka valehtelevat valan alaisina ja ovat väärentäneet todisteita. He ovat selkeästi rikollisia.