Venäjän supertähti jyrähti dopingtuomion jälkeen – tiukkaa kritiikkiä maan urheilujohdon suuntaan: ”Häpeällistä”

Lasitskene on ollut Venäjän urheilujohdon näkyviä kriitikoita dopingskandaalin puhjettua. Hän on ollut ymmärrettävän tuohtunut siitä, että puhtaat urheilijat joutuvat maksamaan hintaa dopingia käyttäneiden urheilijoiden ja dopingjärjestelmän mahdollistaneiden urheilupomojen töppäilyistä.

Rusada-pomo ei usko valituksen auttavan

– Tämä on jatkumoa venäläisvastaiselle hysterialle, josta on tullut jo kroonista, Medvedev sanoi AFP:n mukaan.

Testitiedoissa epäselvyyksiä

Wada kertoi marraskuun lopussa, että Moskovan antidopinglaboratoriosta alkuvuodesta 2019 pitkän väännön jälkeen luovutetut testitiedot eivät olleet kattavat eivätkä alkuperäiset. Wada on verrannut testitietoja ilmiantajalta 2017 saamaansa kopioon ja todennut, että satoja positiivisia testituloksia on poistettu ja merkittäviä muutoksia on tehty vielä joulukuussa 2018 sekä tammikuussa 2019.

Viime metreillä testitiedostoon on lisätty väärennettyjä todisteita, joiden tarkoitus on ollut esittää, että Venäjän dopingjärjestelmän paljastanut entinen antidopingjohtaja Grigori Rodtshenkov olisi väärentänyt testitietoja voidakseen kiristää rahaa urheilijoilta. Wadan mukaan testitiedoista on lisäksi poistettu aineistoa, joka todistaa erään laboratoriotyöntekijän olleen osallisena dopingin peittämisessä. Kyseinen laboratoriotyöntekijä on tällä hetkellä Venäjän todistaja useissa tapauksissa.