– Tiedätkö, mitä sinulle oikein on tapahtunut?

– Vaimoni on fysioterapeutti ja hän tiesi hermovauriopotilaita kuntouttaneena, kuinka isosta ja kivuliaasta jutusta on kysymys. Käsispesialisti löi Tampereella pöytään tylyn totuuden. Hän ennusti, että tulen pärjäämään arkisissa kotiaskareissa, mutta huippu-urheilijan kättä minulle enää tuskin tulee, Hietaniemi muistelee.

Lontoon olympiapettymys kirpaisi

Kahden arvokisamitalin painija on käynyt läpi urallaan niin menestyksen aallonharjan kuin synkimmät pettymykset. Kymmenkunta leikkausta sekä lukuisat taistelut takaisin huipulle ovat jättäneet jälkensä, eikä hermosärky kädessä jätä rauhaan. Eniten hampaan koloon on jäänyt kuitenkin viiden renkaan kisoista.

– Olympiamitali on ollut haaveeni ja epäonnistumiset niissä kisoissa ovat kouraisseet syvimmältä. Etenkin Lontoo 2012 nousee väkisin mieleeni. Löin sinne kaiken likoon, ja valmistautuminen meni varmasti vähän ylikin. Käteen ei jäänyt kuin karmaiseva pettymys, josta nouseminen vei aikaa.

Tossujen lyöminen naulaan on hänelle silmin nähden kova paikka.

– Päätös oli raskas. Koen, että jatkossa olisi enemmän epäonnistumisen mahdollisuuksia kuin menestysodotuksia, eikä kroppa anna myöden harjoitella kivuttomasti ja toivotulla tasolla. Lopettamisen suhteen välillä tulee parempiakin hetkiä, välillä taas kyynel vierähtää silmäkulmasta. Olen tehnyt tätä pitkään sekä päämäärätietoisesti, ja nyt se lähtee pois elämästä. Se on kieltämättä kova paikka, toteaa Hietaniemi nieleskellen.

Metsästys on Rami Hietaniemelle mieluinen harrastus.

Hietaniemi myöntää, että tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä hämärän peitossa, mutta mieli on avoin mahdollisuuksille. Yksi asia on kuitenkin varmaa. Liikuntapaikkojen hoitajan ja ammattivalmentajatutkinnon käyneen tulevan ex-painijan löytää jatkossakin lempiharrastuksen parista metsältä.

– Tulin juuri villisikoja ampumasta Ruotsista. Metsästys on ollut henkireikä ja metsä paikka, jossa ei ole tarvinnut painia miettiä. Myös sen alan työt kiinnostavat, mutta mietin nyt rauhassa, mitä alan isona puuhailla.

”Isänmaa on minulle tärkeä”

– Isoisäni oli sodankäynyt mies, ja hänen opetuksiaan olen koettanut noudattaa. Periksi ei anneta. Isänmaa on minulle tärkeä asia ja arvostan erittäin paljon vanhempien sukupolvien uhrauksia, jotta meillä on hyvä maa asua ja elää.

Hietaniemi arvelee, että painitossujen laittaminen jalkaan viimeisen kerran kilpailumielessä on kova paikka. Tuon ottelun jälkeen Hietaniemestä tulee virallisesti entinen painija ja iso elämänvaihe on lopullisesti ohi.

– Toivottavasti saadaan paljon väkeä katsomoon. Siellä on varmasti paljon tuttuja paikalla ja se tulee olemaan minulle iso hetki. Latautuminen ja valmistautuminen matsiin on yhtä raskasta kuin on ollut tämän lopettamispäätöksenkin tekeminen, mutta toivotaan, että siitä tulee hieno päivä. Kaadetaan ruotsalainen vielä viimeisen kerran ja katsellaan siniristilippua itsenäisyyspäivän kunniaksi.