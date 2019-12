Kolumni: Venäjän uudella antidopingpomolla on vahvat siteet Suomeen – ”Lomailen mieluummin Saimaalla kuin Lontoossa”

Ganus on herättänyt kohua niin kotimaassaan kuin ulkomailla. Hän on ilmoittanut, ettei hänellä ole syytä epäillä Wadan eksperttien tietoja ja on sanonut suoraan, että maan urheiluministeri Pavel Kolobkov on vastuussa dopingtietojen manipuloinnista. Ganusin mukaan Venäjän urheilukulttuuri on kieroutunutta eikä sen muuttaminen onnistu kertaheitolla.