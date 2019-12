SUEK selvittää seksuaalisen häirinnän laajuuden suomalaisessa urheilussa

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK tekee laajan selvityksen seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Selvityksen tarkoituksena on tutkia, ilmeneekö kilpaurheilussa seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää ja kuinka yleisestä ilmiöstä on kyse.

– Näin laaja selvitys häirinnästä urheilussa on ensimmäinen Suomessa. On hienoa, että liitot lähtevät mukaan selvitykseen. Tämä kertoo urheilun yhteisestä tahtotilasta, epäkohtiin halutaan puuttua ja etsiä ratkaisuja. Paljon on vielä opittavaa ja tehtävää epäasiallisen käyttäytymisen lopettamiseksi, mutta suunta on hyvä. Häirintä ei kuulu urheiluun, SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson sanoo.