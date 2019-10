Makwan Amirkhani ajattelee Syyrian kurdeja ”koko ajan” – kriisin aiheuttanut Trump tulossa katsomaan otteluiltaa

Muut lajit

Makwan Amirkhani ajattelee Syyrian kurdeja ”koko ajan” – kriisin aiheuttanut Trump tulossa katsomaan otteluilt

Vapaaottelija Makwan Amirkhani https://www.is.fi/haku/?query=makwan+amirkhani käy lauantaina New Yorkin Madison Square Gardenissa uransa suurimman ottelun. Hän kohtaa UFC 244 -tapahtumassa kotikaupungissaan ottelevan Shane Burgosin https://www.is.fi/haku/?query=shane+burgosin Amirkhani on syntyperältään Iranin kurdi. Hänen perheensä muutti kiintiöpakolaisina Suomeen irakilaiselta pakolaisleiriltä, kun Amirkhani oli kahdeksanvuotias.Amirkhani on seurannut erittäin tarkasti tapahtumia Pohjois-Syyriassa, jossa Turkki on hyökännyt kurdeja vastaan.– Ihan koko ajan, hän myönsi.

Mitä mietit niistä?