Suomen voimisteluliiton Maria Laakso Simone Bilesistä: ”Näemme Tokiossa lisää hänen kehittyneitä taitojansa”

Telinevoimistelun supertähti Simone Biles https://www.is.fi/haku/?query=simone+biles nousi sunnuntaina kaikkien aikojen MM-mitalitilaston kärkeen. Simone Biles voitti kultaa puomilla ja permannolla Stuttgartin MM-kisoissa. Yhdysvaltalainen on nyt voittanut 25 MM-mitalia.IS kysyi Suomen voimisteluliiton pääsihteeri Maria Laaksolta https://www.is.fi/haku/?query=maria+laaksolta , miten tällaista saavutusta voisi kuvailla.– 25 MM-mitalia, joista 19 kultaista on hurja suoritus vasta 22 vuotiaalta urheilijalta. Hän on ylivoimainen. Simone Biles voitti jo ensimmäisenä vuonna naisten sarjassa neljä mitalia, mutta hän on kyennyt kehittymään hurjasti ja kasvattamaan vuosi vuodelta eroa muihin. Häntä on verrattu Usain Boltiin https://www.is.fi/haku/?query=usain+boltiin ja hänen ylivoimaisuuteensa, Maria Laakso kertoo.

Mikä hänessä on erityistä?

– Erityistä Bilesissä on se, että hänestä huokuu ilo ja hän elää ja näyttää tunteensa kilpailutilanteissa. Simone näyttää nauttivan suorituksistaan. Bilesiltä puuttuu vielä nojapuiden mitali, joten uskon että näemme Tokiossa lisää hänen kehittyneitä taitojansa, hän sanoo.