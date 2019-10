Muut lajit

Huikeita temppuja ja hurjaa voimaa – katso street workoutin maailmancupin kisa Helsingistä suorana ISTV:ssä!

Street workout on vapaamuotoista kehonpainoharjoittelua, jota tehdään yleensä ulkona harjoittelua varten rakennetuilla telineillä tai muissa rakenteissa.Lajille tyypillisiä liikkeitä ovat esimerkiksi leuanveto, etunojapunnerrus, käsilläseisonta, etu- ja takavaaka ja ihmislippu, jossa telineessä roikutaan sivuttain niin, että vartalo jännittyy vaakasuoraksi. Lisäksi lajiin kuuluvat erilaiset temput ja liikesarjat ja niiden yhdistelmät.Lauantaina 12.10.2019 Helsingin kauppakeskus Redissä järjestetään street workoutin maailmanlaajuisen kattoyhdistyksen WSWCF:n (World Street Workout & Calisthenics Federation) maailmancupsarjaan kuuluva osakilpailu.ISTV näyttää kilpailun huipennuksen suorana lähetyksenä kello 13.30 alkaen. Tuolloin on jo käyty ensimmäinen kierros ja alkamassa on toinen kierros, jota asiantuntijat pohjustavat lähetyksen avaavassa studiossa. Toinen kierros alkaa noin kello 14 ja finaalikierros noin kello 14.45. Lähetys päättyy palkintojenjakoon, joka on ohjelmassa noin kello 15.15.Kisajärjestäjän tuottama ja ISTV:n jakelema lähetys näkyy vain suorana. Siitä ei jää tallennetta.Alla on havainnekuvia siitä, miltä lennokkaat street workout -suoritukset näyttävät. Sama kisa käytiin tasan vuosi sitten samassa paikassa Redissä. Tuolloinkin ISTV näytti tapahtumat suorana, ja laji-ihmiset varmasti huomaavat, että tämän artikkelin teksti on likimain sama kuin vuosi sitten.Tämän vuoden kilpailuun on ennakkotietojen mukaan ilmoittautunut 16 urheilijaa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Espanjasta, Israelista ja Venäjältä. He esittävät ensimmäisellä kierroksella kolme minuuttia kestävän ohjelmansa vuorotellen. Parhaat pääsevät toiselle kierrokselle, joka käydään parikilpailuna. Siinä kilpailijat esittävät vuorotellen kaksi 90 sekunnin mittaista suoritusta, ja parista parempi menee päätöskierrokselle.Finaalissa kisan parhaat ottelevat ryhmäbattlen eli vaihtavat lennosta vuoroa niin, että kukin esittää neljä kertaa 45 sekunnin ohjelman. Taustalla soi musiikki, joka rytmittää kisasuorituksia.Tuomarit arvioivat dynaamisia liikkeitä, staattisia eli pitoliikkeitä ja liikkeiden yhdistelyä eli kombinaatioita. Dynaamiset liikkeet on jaettu kahteen osaan, voimadynaamisiin ja akrobatiadynaamisiin liikkeisiin. Niistä ensimmäiset ovat usein urheilijalle fyysisesti vaativampia, vaikka ne eivät näytäkään niin lennokkailta ja vauhdikkailta kuin jälkimmäiset.ISTV:n suora lähetys street workoutin maailmancupin kisasta aukeaa yllä olevaan videoruutuun lauantaina noin kello 13.30.