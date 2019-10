Auton ja moottoripyörän kilpa-ajo päättyi traagisesti Turun seudulla – entinen pääsarjapelaaja tuomittiin nyt kuolemantuottamuksesta

Muut lajit

Auton ja moottoripyörän kilpa-ajo päättyi traagisesti Turun seudulla – entinen pääsarjapelaaja tuomittiin nyt

Vastaaja kiisti syytteet

Autoilijan ja moottoripyöräilijän kilpa-ajo päättyi kohtalokkaasti viime vuoden heinäkuussa, kun moottoripyörän kuljettaja menetti ajokkinsa hallinnan ja ajoi ulos tieltä.Auton kuljettajan osallisuutta käsiteltiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, joka antoi tuomion viime viikolla. Vastaaja on lähes vuosikymmenen miesten palloilun pääsarjajoukkuetta edustanut pelaaja.Autoilija ja moottoripyöräilijä olivat alkaneet ajaa kilpaa tuntemattomaksi jääneestä syystä keskellä päivää Turusta Taivassaloon kulkevalla tiellä, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h. Tiellä oli tuohon aikaan runsaasti liikennettä.Kilpa-ajo jatkui ainakin kahden kilometrin ajan niin, että moottoripyöräilijä ajoi hyvin lähellä auton takaosaa. Kaksikko ohitteli useita samaan suuntaan kulkevia ajoneuvoja suurella ylinopeudella. Osapuolten suurin tuntinopeus oli 189 km/h.Autoletkan ohitettuaan osapuolet olivat tulleet mutkaan, jossa vastaajan auto oli alkanut heittelehtiä. Auto oli käynyt vastaantulijoiden kaistalla ja ulkokurvin penkalla siten, että hän joutui tekemään korjausliikkeen.Sen jälkeen moottoripyöräilijä oli ajautunut mutkasta ulos. Hän oli päätynyt noin 100 metrin päähän ulosajokohdasta ja kuoli myöhemmin vammoihinsa sairaalassa.Vastaaja kiisti syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta. Hän ei kertomuksensa mukaan osallistunut kilpa-ajoon eikä ollut paikalla onnettomuushetkellä. Hän myönsi olleensa kyseisellä tieosuudella mutta eri aikaan.Vastaaja kertoi lukeneensa myöhemmin ilmoituksen, jossa poliisi pyysi havaintoja samanmerkkisestä autosta kuin hän omisti. Hän otti yhteyttä poliisiin ja kertoi havainneensa taustapeilistään kyseisellä tieosuudella moottoripyörän. Hän kuitenkin otti yhteyttä poliisiin siksi, että hänellä oli havaintoja eikä sen vuoksi, että hän olisi etsityn auton kuljettaja.Useat todistajat kertoivat nähneensä auton ja moottoripyörän liikkuvan peräkkäin suurella ylinopeudella ja tilanteen vaikuttaneen kilpa-ajolta.Käräjäoikeus joutui ratkaisemaan, oliko vastaaja etsitty kuljettaja ja oliko hän menetellyt teonkuvauksessa mainitulla tavalla. Todistajien havainnot auton tarkasta väristä poikkesivat hieman toisistaan, mutta kaksi todistajista oli tunnistanut auton lähes varmuudella poliisiaseman pihalla.Käräjäoikeuden mukaan on epäuskottavaa, että noin puoli tuntia onnettomuuden jälkeen samalla tieosuudella ja samassa kohdassa olisi ollut toinen samanmerkkinen ja -värinen auto, jonka perässä ajoi moottoripyörä.Vastaajan katsottiin aiheuttaneen vakavaa vaaraa toisen hengelle ja terveydelle. Vaikka käräjäoikeus katsoi molempien osapuolten rikkoneen liikennesääntöjä, vastaaja oli silti osaltaan vastuussa moottoripyöräilijän kuolemasta.Vastaaja tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja 60 päiväsakkoon, joka tekee yhteensä 4 800 euroa.Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta.