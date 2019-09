Muut lajit

Dohassa kilpaillut Anni Vuohijoki törmäsi Qatarin sääntöihin hiekkarannalla – ”Jouduin uimaan vaatteet päällä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Urheilu ei saa erotella”





Viimeksi Thaimaassa