27-vuotiaana traagisesti kuollutta snookertähteä muisteltiin viikonloppuna – ”Verkojen Beckhamin” maine petipuuhien sankarina elää

Muut lajit

27-vuotiaana traagisesti kuollutta snookertähteä muisteltiin viikonloppuna – ”Verkojen Beckhamin” maine petipu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En tunne olevani seksijumala”









Syöpädiagnoosi ei estänyt kilpailemasta