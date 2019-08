22-vuotias Bjorg Lambrecht kuoli traagisesti kilpailussa saamiinsa vammoihin – suomalaispyöräilijä Jaakko Hänninen: ”Ei ollut helppo pala kenellekään”

Muut lajit

22-vuotias Bjorg Lambrecht kuoli traagisesti kilpailussa saamiinsa vammoihin – suomalaispyöräilijä Jaakko Hänn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi valmentaja

Puhu mikkiin

Puolassa kuollut Lambrecht oli tuttu kaveri









MM-kisat vielä arvoitus