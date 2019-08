Muut lajit

Karmea päivä ammattilaispyöräilyssä: Bjorg Lambrecht, 22, kuoli dramaattisessa kilpailuonnettomuudessa

Ammattilaispyöräilijä Bjorg Lambrecht, 22, on kuollut kilpailuonnettomuudessa Puolassa.

https://twitter.com/Lotto_Soudal/status/1158422647287504899

