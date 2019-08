Muut lajit

Maailman kovakuntoisimman miehen ja naisen titteleiden jahti alkaa – mukana myös Suomen kärkikaksikko

Järjestyksessään 13. CrossFit Games -kilpailut starttaavat tänään torstaina Yhdysvalloissa Madisonissa, Wisconsinissa.Neljä päivää kestävissä lajin “maailmanmestaruuskisoissa” kärkijoukko miehiä ja naisia kilpailee erilaisissa voimaa, kestävyyttä, ketteryyttä ja nopeutta testaavissa lajeissa. Lajeina on menneinä vuosina nähty crossfitille tyypillisten painonnostoa ja voimisteluliikkeitä yhdistävien lajien rinnalla niin juoksua, uintia, esterataa, voimamies-tyylisiä koetuksia, pyöräilyä kuin maraton-soutua.Mukana ovat myös Suomen kovakuntoisimman pariskunnan nimityksen ansainneet Jonne Koski https://www.is.fi/haku/?query=jonne+koski , 24, ja Emilia Leppänen https://www.is.fi/haku/?query=emilia+leppanen , 32, jotka aloittavat taipaleensa maailman kovakuntoisimpien urheilijoiden rinnalla kohti lajin lanseeraamaa The Fittest on Earth -titteliä.Crossfit-kauden päätapahtuma on kaksikosta etenkin Koskelle tuttu: kansainvälisten kisojen konkari ottaa osaa jo viidenteen Gamesiin viimeisen kuuden vuoden aikana.– Tuntuu kyllä hyvältä. On hienoa että kova työ kuntoutuksen parissa palkitaan ja pystyn palaamaan takaisin tälle tasolle, Koski kommentoi tuoreeltaan Madisonista.Samalla voidaan puhua Kosken merkittävästä paluusta crossfitin kansainväliseen kärkeen. Kisakausi 2018 jäi urheilijan osalta väliin loukkaantumisen vuoksi. Tuona aikana Koski kävi läpi yhteensä kolme polvileikkausta, joiden myötä jäi myös väliin lajin MM-kisoina pidettäviin kisoihin karsiminen.– Polvessa on ollut loukkaantumisia aiemminkin, ja se vaivasi jo vuoden 2017 kisoissa. Kisojen jälkeen tein päätöksen hoitaa sen kuntoon leikkauksella, jota seurasi vielä kaksi pienempää toimenpidettä, joissa revenneitä jänteitä ja arpikudosta korjailtiin, Koski kertaa.Loukkaantumisista kärsinyt Koski on nyt kuitenkin jälleen kunnossa – ja kovemmassa kuin koskaan aiemmin. Ei olekaan lainkaan poissuljettua, että urheilijan paikka viikonlopun jälkeen löytyy lajin maailman kymmenen parhaan joukosta.– Odotan parannusta edellisiltä vuosilta, vaikka urheilijoita onkin nyt paljon enemmän. Teen kaikkeni jotta pääsisin palkintopallille. Odotan myös että molemmat kisataan vielä sunnuntaina, Koski toteaa.Kosken aiemmat sijoitukset kisavuosina 2014–2017 ovat 32:s, 9:s, 40:s ja 9:s. Tänä vuonna kisarakenne on kohdannut isoja muutoksia, ja aiempina kisavuosina vakiintuneesta top 40 -asetelmasta on siirrytty yli sata urheilijaa sarjakohtaisesti sisältävään formaattiin. Uuden asetelman myötä kisoissa nähdään aiempaa enemmän urheilijoita yli sadasta eri maasta.Siinä missä Koski palaa tutuille kisapaikoille, Leppäselle matka Madisoniin Gameseihin on ensimmäinen, jona katsojan rooli vaihtuu urheilijan nuttuun.– No onhan tämä ihan mieletöntä! Gamesissa yksilönä kisaaminen on mulla ollut jo pitkään unelmana, ja nyt pääsen vihdoin toteuttamaan sitä. Treenattu on kovaa jo vuosia ja odotan innolla, että pääsee isolle areenalle testaamaan omaa kuntoa muiden huippujen rinnalla! Leppänen kommentoi.Samalla Leppänen tekee lajissa suomalaishistoriaa – entinen maajoukkuetason voimistelija, sittemmin kansainvälistä kilpauraa tekevä crossfit-puoliammattilainen on ensimmäinen suomalainen nainen koskaan, joka on mukana naisten yleisessä sarjassa lajin vuoden päätapahtumassa.– Olen todella innoissani ja ylpeä että saan edustaa Suomea, Leppänen kertoo.Leppänen ansaitsi paikkansa kisoissa lajin maailmanlaajuisen CrossFit Open -karsintakilpailun kautta. Kevättalvella järjestetyn, viiden viikon mittaisen karsinnan kokonaistuloksissa kärkikymmeniin sijoittuneiden miesten ja naisten lisäksi kunkin maan paras palkittiin kisakutsulla. Tätä kautta Leppänen ja Koski lunastivat itselleen tittelit Fittest in Finland.Leppänen sijoittui karsinnan kokonaistuloksissa naisten yleisessä sarjassa sijalle 44, ja miehissä Suomen maapaikan voittaneen Kosken sijoitus oli 35:s. Tulokset ovat maailmanlaajuisesti vertailtuna kivenkovia: naisten karsintaan osallistui 153 793 urheilijaa, miesten 204 853.– Suoriuduin omalla tasolla ja myös maailmanlistalla paremmin kuin koskaan aiemmin. Openin jälkeen otettiin viikko taukoa treenistä, ja siitä lähtien ollaankin ahkerasti treenattu, tavoitteena saada paras kunto sitten tälle Games viikonlopulle, Leppänen kommentoi.Leppänen ja Koski matkustivat Kentuckyyn Yhdysvaltoihin jo reilu viikko sitten sopeutumaan aika- ja lämpötilaeroihin. Matka jatkui maanantaina Madisoniin, missä yhteensä 148 miestä ja 134 naista sekä eri ikäluokkien ja joukkueiden urheilijat odottavat tällä hetkellä kisojen alkua.– Täällä on kaupungissa tosi hyvät fiilikset ja kaikki on kyllä tosi innoissaan, paljon urheilijoita sekä harrastajia joka paikassa. On hienoa nähdä koko kaupunki innostuneena kaikesta ympärillä tapahtuvasta, ja huomaa kyllä, että täällä ollaan tosi ylpeitä, kun kisa järjestetään juuri täällä Madisonissa, kaksikko kommentoi vielä kisastartin aattona.Crossfitin luonteeseen kuuluu, etteivät kilpailijat – niin kauden suurimmissa kuin osassa pienemmissäkin kisoissa – tiedä ennen kisojen starttia, mitä tuleman pitää. Kilpailuista ja niiden ohjelmoinnista riippuen voi olla, että suoritettava laji selviää urheilijoille vain minuutteja ennen oman erän lähtösummeria.

Tiedättekö itse kisoista vielä mitään enempää, vai pidetäänkö teitä pimennossa aivan lähtöviivalle asti?

– Vielä meitä kaikkia pidetään kovasti jännityksessä! Tiistaina oli kaikille kilpailijoille yhteinen ruokailu, eikä sielläkään vielä paljastettu yhtään mitään tulevasta.Madisonissa on luvassa monta fyysisesti ja henkisesti haastavaa kisapäivää.