Nyt tulee vonkaleita! Katso vetouistelun SM-kisa suorana ISTV:ssä!

La 3.8.2019 klo 18.30-20.00

Su 4.8.2019 klo 18.00-19.30

Kuha, alamitta 45 cm, kerroin 3

Ahven, alamitta 30 cm, kerroin 3

Hauki, alamitta 55 cm, kerroin 1









Näky on melkoinen, kun molempien kisapäivien aamuna yli 150 huippuunsa varusteltua uisteluvenettä ampaisee täydellä kaasulla kohti parhaita apajia Suur-Saimaalle merkitylle kilpailualueelle. Koko päivän vieheitä uitettuaan veneet palaavat saaliiden punnitukseen kisakeskukseen Lammassaaren satamaan hieman Imatran keskustan ulkopuolelle.Tuossa vaiheessa käynnistyy Kalastajan Kanavan tuottama ISTV:n suora lähetys kumpanakin kisapäivänä. Lähetyksissä aistitaan kisa-alueen tunnelmia, seurataan punnituksen etenemistä ja näytetään aamun yhteislähdöstä kuvattua materiaalia.Suorien lähetysten videosoittimet näkyvät tämän artikkelin yhteydessä. Toinen on artikkelin yllä ja toinen tässä alla.Vetouistelun SM-titteli ratkeaa kahden päivän yhteispisteillä. Päivän punnituksessa suurimman saaliin saanut saa 100 pistettä ja siitä kahden pisteen välein 11 ensimmäistä. Seuraavat saavat pisteitä yhden pisteen välein siten, että kaikkiaan 90 parasta saa pisteitä.Samassa yhteydessä kilpaillaan myös joukkuemestaruudesta. Siinä paremmuus määräytyy punnitustulosten perusteella.Kalastaminen tapahtuu vain vieheitä vetämällä. Ja koska kyse on vetouistelusta, veneen pitää koko ajan liikkua. Paikallaan olevasta tai ajelehtivasta veneestä ei saa kalastaa. Kussakin veneessä saa samanaikaisesti olla pyynnissä enintään kymmenen vapaa ja kussakin vavassa enintään kaksi koukullista viehettä.Kilpailuaika on lauantaina klo 10.00-18.00 ja sunnuntaina klo 10.00-16.00. Kilpailun alussa ja lopussa on molempina päivinä yhden tunnin siirtymäaika. Eli ISTV:n suorat lähetykset alkavat siinä vaiheessa, kun veneet ovat saapumassa tai saapuneet punnituspaikalle. Aamun lähtötohinat ja päivän muut tapahtumat näytetään suorien lähetysten sisällä insertteinä.Sunnuntain lähetyksen lopussa ovat voittajat selvillä, sillä palkintojen jako on kisaohjelmassa merkitty alkamaan kello 19.Kalaonnea kaikille kilpailijoille ja katsojille! Toivottavasti hyviä saaliita näkyy kuvissa!