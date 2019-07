Muut lajit

Entinen judon maailmanmestari kuoli 36-vuotiaana

Judon alle 60-kiloisten maailmanmestaruuden vuonna 2005 voittanut Craig Fallon on kuollut. Hän oli menehtyessään 36-vuotias.

