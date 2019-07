Muut lajit

50 000 dollaria rikki – varainkeruu Lotta Backlundin Yhdysvalloissa sairastuneen veljen hyväksi onnistui

Aivovaltimopullistumasta kärsivän Calle Backlundin hyväksi järjestetty keräys on tuottanut toivotun tuloksen. Tavoitesumma on saavutettu.

https://www.instagram.com/p/BzuapnFh6W0/?utm_source=ig_embed