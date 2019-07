Futiksen arvoturnaukset huipentuvat, pesiksen Itä–Länsi-ottelut vapaalta kanavalta – tässä viikonlopun suorat tv-urheilut

Muut lajit

Futiksen arvoturnaukset huipentuvat, pesiksen Itä–Länsi-ottelut vapaalta kanavalta – tässä viikonlopun suorat

Lauantai 6.7.

Ruutu+

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YLE TV1

YLE TV2

YLE Areena

MTV

JIM

C More Max

C More Sport 1

C More Sport 2

Viasat Jalkapallo

Viasat Golf

Eurosport

Eurosport 2

SUNNUNTAI 7.7.

Ruutu+

YLE TV1

YLE TV2

YLE Areena

MTV

JIM

C More Max

C More Sport 2

Viasat Urheilu

Viasat Jalkapallo

Viasat Jääkiekko

Viasat Sport

Viasat Golf

Eurosport

Eurosport 2

Jalkapallon arvoturnausten loppuottelut huipentavat urheiluviikonlopun. Naisten MM-futiksessa pelataan mitaliottelut. Lauantain pronssimatsissa Ruotsi kohtaa Englannin ja sunnuntain finaalissa Hollanti haastaa Yhdysvallat. Yle televisioi molemmat ottelut suorana lähetyksenä. Finaalilähetys alkaa studio-osuudella kello 17.25 sunnuntaina.Myös Copa Américassa on edetty mitalipeleihin. Lauantain pronssimatsissa Argentiina kohtaa Chilen. Brasilian ja Perun välinen finaali pelataan sunnuntaina. Loppuottelun lähetys alkaa kello 22.45. Copan matsit näyttää Viasat.Superpesiksessä on edessä Itä–Länsi-viikonloppu. Arvo-ottelut pelataan tänä vuonna Seinäjoella. Jim näyttää suorana lähetyksenä sekä naisten ottelun lauantaina että miesten taiston sunnuntaina. Ruutu+ -palvelu lähettää myös molemmat ottelut, samoin kuin juniorien.09.55 Superpesis, fanikamera: Itä–Länsi, B-tytöt, Seinäjoki (s)10.00 Esteratsastus: Nations cup, 135 cm, finaali (s)13.00 Esteratsastus: Nations cup, 140 cm (s)14.30 Ravit: Toto75, Kaustinen (s)14.45 Naisten Superpesis: Itä–Länsi, Seinäjoki (s)16.00 Vaahteraliiga: Tampere Saints–Porvoon Butchers (s)16.30 Kouluratsastus: Nations cup, Dressage GP, finaali (s)16.55 Veikkausliiga: KPV–VPS (s)16.55 Veikkausliiga: RoPS–IFK Mariehamn (s)16.55 Veikkausliiga: Honka–KuPS (s)02.00 Kamppailulajit: BWF US Open, Orlando (s)18.10 Urheiluruutu20.50 Urheiluruutu15.30 SM-viikko: Rollerderby (s)16.30 SM-viikko: Biljardi (s)17.40 Jalkapallo: Naisten MM-kisat, Englanti–Ruotsi, pronssiottelu (s)12.00 SM-viikko: Taekwondo (s)13.30 SM-viikko: Kahvakuula (s)15.00 SM-viikko: Rollerderby (s)15.55 Jalkapallo: Naisten liiga, KuPS–TPS (s)16.00 SM-viikko: Padel (s)16.00 SM-viikko: Biljardi (s)18.00 SM-viikko: Kädenvääntö (s)19.00 SM-viikko: Ultimate (s)19.10 Tulosruutu22.25 Tulosruutu14.45 Naisten Superpesis: Itä–Länsi, Seinäjoki (s)13.30 Moto3: Saksan aika-ajot (s)15.05 MotoGP: Saksan aika-ajot (s)16.05 Moto2: Saksan aika-ajot (s)14.30 Ravit: Toto75, Kaustinen (s)22.00 Golf: PGA Tour, 3M Open, Blaine (s)21.45 Copa América: Argentiina-Chile (s)14.00 Golf: Euroopan kiertue, Irlannin avoimet, Clare (s)00.30 Golf: LPGA Tour, Oneida (s)12.55 Pyöräily: Ranskan ympäriajo, 1. etappi (s)18.05 Pyöräily: Tour de France Extra (s)20.05 Ratsastus: Global Champions Tour, Ranska (s)13.00 Superbike: MM-sarja, Donington (s)16.00 Superbike: MM-sarja, Donington (s)17.00 Autourheilu: WTCR, Vila Real (s)19.25 Voimistelu: Universiadit, Napoli (s)10.00 Esteratsastus: Nations cup, 140/145 cm, finaali (s)13.00 Esteratsastus: Nations cup, Dressage GP, finaali (s)13.45 Miesten Superpesis: Itä–Länsi, Seinäjoki (s)17.00 Esteratsastus: Nations cup, 130 cm, finaali (s)18.15 Veikkausliiga: Ilves–SJK (s)18.10 Urheiluruutu20.45 Urheiluruutu14.00 SM-viikko: Karting (s)16.15 SM-viikko: Kriketti (s)17.25 Jalkapallo: Naisten MM-kisat, Yhdysvallat–Hollanti, finaali (s)11.00 SM-viikko: Box lacrosse (s)12.00 SM-viikko: Maahockey (s)12.55 SM-viikko: Rantavesipallo (s)14.00 SM-viikko: Kanoottipoolo (s)15.00 SM-viikko: Jousiammunta (s)19.10 Tulosruutu22.25 Tulosruutu13.45 Miesten Superpesis: Itä–Länsi, Seinäjoki (s)10.50 MotoE: Saksan osakilpailu (s)11.45 Moto3: Saksan osakilpailu (s)13.05 Moto2: Saksan osakilpailu (s)14.40 MotoGP: Saksan osakilpailu (s)22.00 Golf: PGA Tour, 3M Open, Blaine (s)15.00 Rallicross: MM-sarja, Ruotsi (s)18.15 Koripallo: Naisten EM-kisat, pronssiottelu (s)21.15 Koripallo: Naisten EM-kisat, finaali (s)22.45 Copa América: Brasilia–Peru, finaali (s)16.00 F1-veneet: MM-sarja, Ranskan GP (s)08.55 Autourheilu: Supercars Championship, Townsville (s)14.00 Golf: Euroopan kiertue, Irlannin avoimet, Clare (s)00.30 Golf: LPGA Tour, Oneida (s)15.20 Pyöräily: Ranskan ympäriajo, 2. etappi (s)17.45 Pyöräily: Tour de France Extra (s)20.20 Uimahypyt: Universiadit, Napoli (s)08.00 Motocross: MM-sarja, Indonesia (s)11.00 Motocross: MM-sarja, Indonesia (s)12.55 Superbike: MM-sarja, Donington (s)14.05 Supersport: MM-sarja, Donington (s)16.30 Autourheilu: WTCR, Vila Real (s)19.00 Uinti: Universiadit, Kazan (s)