Suomalainen wrestling-tähti tylyttää nykypäivän miehiä hauraiksi: ”Kun tulee vähän kritiikkiä, he antavat periksi kannastaan”

Muut lajit

Suomalainen wrestling-tähti tylyttää nykypäivän miehiä hauraiksi: ”Kun tulee vähän kritiikkiä, he antavat peri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pride-viikko ei kiinnosta





Kahdeksan aivotärähdystä





Viikonloppuna vastassa tuttu taistelupari