Muut lajit

Tapio Suomisen dramaattiset viime hetket Ylellä – ”Jos tulet lähemmäs, hän tappaa minut”

Urheilutoimittaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeus

Suominen





Vahtimestari





Tapio

Syyttäjän