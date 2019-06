Naisten MM-futis, Copa América ja Suomen cupin finaali – tässä ovat huippujalkapallon täyttämän viikonlopun suorat tv-urheilut

Muut lajit

Naisten MM-futis, Copa América ja Suomen cupin finaali – tässä ovat huippujalkapallon täyttämän viikonlopun su

Lauantai 15.6.

Eurosport 2

Sunnuntai 16.6.

Kiivas taisto naisten MM-futiksen pudotuspelipaikoista jatkuu Ranskassa. Viikonloppuna pelataan yhteensä neljä ottelua. Lauantaina Hollanti kohtaa Kamerunin ja Kanada Uuden-Seelannin. Sunnuntaina Ruotsi saa vastaansa Thaimaan ja kisojen suurin ennakkosuosikki USA mittaa Chilen taidot. Yle näyttää kaikki ottelut suorana lähetyksenä.Miesten kansainvälisen jalkapallon kesän ykkösturnaus, 12 maan Copá America käynnistyi jo viime yönä. Lauantain ja sunnuntain välisen yön otteluissa pelaavat ensin Venezuela sekä Peru ja myöhemmin Argentiina saa vastaansa Kolumbian. Viikonlopun jälkimmäisen pelipäivän ottelut ovat Paraguay–Qatar ja Uruguay–Ecuador.Turnausvoittoa kolmen vuoden takaa puolustaa Chile. Copan ottelut lähettää Viasat.Kotimaisilla viheriöillä kohokohta on Suomen cupin finaali lauantaina. IFK Mariehamn isännöi kotikentällään Tampereen Ilvestä. Kello 16 alkavan ottelun lähettävät Jim ja Ruutu+ -palvelu.F1-autoilla ei kilpailla tämän viikonlopun aikana, mutta moottoriurheilua on silti eetteri tulvillaan, kun Le Mansissa ajetaan 24 tunnin klassikkokisa. Eurosport aloittaa pitkän päivän lauantaina heti aamusta, ja pääkilpailu starttaa kello 15 alkavassa lähetyksessä.Urheiluviikonlopun muita huippuhetkiä ovat golfin US Open Pebble Beachin väylillä sekä Kangasalalla suunnistettavat Jukolan ja Venlojen viestit.Golfin major-turnaukset näyttää tuttuun tapaan Viasat, mutta tällä kertaa US Open lähetetään myös Ruutu+ -palvelussa.12.00 Leuanveto: MM 2019, lisäpaino (s)14.30 Lentopallo: Naisten Kultainen liiga: Suomi–Azerbaidzhan (s)14.30 Ravit: Kymi GP ja Toto75, Kouvola (s)14.55 Miesten Superpesis, fanikamera: Kempele–Imatra, Alajärvi–Sotkamo (s)14.55 Naisten Superpesis, fanikamera: Seinäjoki–Tampere (s)15.30 Suomen cup: Finaali, IFK Mariehamn–Ilves (s)15.55 Miesten Superpesis, fanikamera: Hyvinkää–Joensuu (s)16.30 Vaahteraliiga: Kuopio Steelers–Tampere Saints (s)17.30 Lentopallo: Miesten Kultainen liiga: Suomi–Tshekki (s)21.30 Golf: US Open (s)09.00 Ralli: MM-sarja, Sardinia, EK 10 (s)17.00 Ralli: MM-sarja, Sardinia, EK 13 (s)18.10 Urheiluruutu20.50 Urheiluruutu22.05 Urheiluruutu13.45 Suunnistus: Venlojen viesti, Kangasala (s)18.50 Jalkapallo: U20 MM-kisat, Ukraina–Etelä-Korea, loppuottelu (s)22.40 Suunnistus: Jukolan viesti, Kangasala (s)15.50 Jalkapallo: Naisten MM-kisat, Hollanti–Kamerun (s)21.50 Jalkapallo: Naisten MM-kisat, Kanada–Uusi-Seelanti (s)19.25 Tulosruutu22.25 Tulosruutu15.30 Suomen cup: Finaali, IFK Mariehamn–Ilves (s)13.30 Moto3: Katalonian aika-ajot (s)15.05 MotoGP: Katalonian aika-ajot (s)16.05 Moto2: Katalonian aika-ajot (s)14.30 Ravit: Kymi GP ja Toto75, Kouvola (s)21.55 La Liga: Nousukarsinnan välierä, 2. osa, Málaga–Deportivo La Coruña (s)15.00 Taitolento: Red Bull Air Race, Kazan, aika-ajot (s)21.30 Golf: US Open (s)21.50 Copa América: Venezuela–Peru (s)00.50 Copa América: Argentiina–Kolumbia (s)20.00 Speedway: GP-kilpailu, Praha (s)16.10 Pyöräily: Sveitsin ympäriajo, aika-ajo (s)19.00 Golf: US Open (s)09.55 Autourheilu: WEC, Le Mans 24 tunnin ajo, Warm Up (s)15.00 Autourheilu: WEC, Le Mans 24 tunnin ajo (s)12.20 Miekkailu: Asian Championship, Japani (s)14.45 Pyöräily: Unkarin ympäriajo, 2. etappi (s)16.30 Pyöräily: Critérium du Dauphiné, 7. etappi (s)20.20 Ratsastus: Global Champions Tour, Tukholma (s)Ruutu+12.00 Leuanveto: MM 2019, toistoleuanveto (s)15.55 Miesten Superpesis, fanikamera: Vimpeli–Seinäjoki (s)15.55 Naisten Superpesis, fanikamera: Jyväskylä–Hyvinkää (s)16.55 Miesten Superpesis, fanikamera: Kitee–Koskenkorva, Raahe– Imatra, Kouvola–Siilinjärvi, Kankaanpää–Joensuu (s)16.55 Naisten Superpesis, fanikamera: Kempele–Rauma, Mynämäki– Lappeenranta (s)18.15 Veikkausliiga: KPV–Inter (s)21.00 Golf: US Open (s)06.00 Suunnistus: Jukolan viesti, Kangasala (s)07.30 Suunnistus: Jukolan viesti, Kangasala (kooste)18.10 Urheiluruutu20.45 Urheiluruutu22.00 Urheiluruutu10.00 Ralli: MM-sarja, Sardinia, EK 17 (s)13.00 Ralli: MM-sarja, Sardinia, Power Stage (s)15.50 Jalkapallo: Naisten MM-kisat, Ruotsi–Thaimaa (s)18.45 Jalkapallo: Naisten MM-kisat, USA–Chile (s)19.10 Tulosruutu22.25 Tulosruutu11.45 Moto3: Katalonian osakilpailu (s)13.05 Moto2: Katalonian osakilpailu (s)14.40 MotoGP: Katalonian osakilpailu (s)21.00 Yleisurheilu: Timanttiliiga, Rabat (s)13.00 Taitolento: Red Bull Air Race, Round 14, Kazan (s)15.00 Taitolento: Red Bull Air Race, Round 8, Kazan (s)19.55 La Liga: Nousukarsinnan välierä, 2. osa, Albacete–Mallorca (s)15.00 Rallicross: MM-sarja, Norja (s)18.55 Käsipallo: EM-karsinnat, Valko-Venäjä–Suomi (s)21.30 Golf: US Open (s)21.50 Copa América: Paraguay–Qatar (s)00.50 Copa América: Uruguay–Ecuador (s)16.20 Pyöräily: Sveitsin ympäriajo (s)20.00 Golf: LPGA Classic (s)21.30 Golf: US Open (s)06.00 Autourheilu: WEC, Le Mans 24 tunnin ajo (s)16.45 Pyöräily: Critérium du Dauphiné, 8. etappi (s)13.00 Motocross: MM-sarja, MX2, 1. lähtö, Latvia (s)14.00 Pyöräily: Unkarin ympäriajo, 5. etappi (s)16.00 Motocross: MM-sarja, MX2, 2. lähtö, Latvia (s)17.00 Motocross: MM-sarja, MXGP, 2. lähtö, Latvia (s)18.30 Superbike: Britannian mestaruussarja, Brands Hatch (s)