Kuka on maailman paras leuanvetäjä? Katso MM-kisat suorana ISTV:ssä!

12.00 Naiset 50 kg

12.15 Naiset 60 kg

12.30 Naiset 70 kg

12.40 Naiset +70 kg

13.00 Miehet 60 kg

13.15 Miehet 70 kg

13.30 Miehet 80 kg

14.00 Miehet 90 kg

14.15 Miehet 100 kg

14.30 Miehet 110 kg

14.40 Miehet +110 kg

Turussa asusteleva Tapio Hokkanen teki lisäpainoleuanvedon historian kaikkien aikojen kovimman tuloksen SM-kisassa Espoossa toukokuussa. Hokkanen veti yhden leuan 105 kilon lisäpainolla, ja on siten itseoikeutetusti kisan mielenkiintoisimpia suomalaisurheilijoita.

Suomen miehillä on kivenkova edustus lisäpainoleuanvedon alle 90-kiloisten sarjassa. Konsta Koivurannalla ja Marko Mäkisellä on pohjalla tältä vuodelta 96 kilon tulokset. Espoolainen Teemu Ojala veti puolestaan sarjansa uudeksi SE-lukemaksi 101 kiloa SM-kisassa Espoossa.

Jyväskyläläinen Mari Kallioinen tehtaili painoluokkansa uudeksi Suomen ennätykseksi 49 kiloa Espoon SM-kilpailussa toukokuussa. Hän on siis enää yhden kilon päässä maagisesta 50 kilon rajasta, jonka on kaikki sarjat huomioon ottaen rikkonut vain yksi nainen.





Salolainen palomies Joonas Mäkipelto on tuttu leuanvedon ME-suorituksistaan. Niissä suorituksissa on saanut pitää taukoja.

Suomen Leuanveto ry:n ja leuanvedon maailmanjärjestö World Pull-Up Organization alaisissa kisoissa taukoja ei ole. Kilpailusuorituksia on yksi, ja se päättyy, kun kädet irtoavat tangosta.

Mäkipelto osallistui viime vuonna historiansa ensimmäisiin virallisiin leuanvetokilpailuihin, ja hän veti painoluokkansa uudeksi Suomen ennätykseksi 58 leukaa. Kaikki miesten sarjat huomioon ottaen kovimman tuloksen on tehnyt jyväskyläläinen Juha Ruokonen, joka on vetänyt 63 leukaa. Hän teki kyseisen tuloksen miesten alle 80-kiloisten sarjassa.

Mäkipelto lähtee rikkomaan Ruokosen ennätystä. Treeneissä on mennyt jopa 69 leukaa.

62-vuotias Heikki Messo on elävä todiste siitä, että ikä ei ole esteenä leuanvedossa. Hän pitää painoluokkansa Suomen ennätystä hallussaan 47 toistolla. Painoluokkaa ylempänä hän on vetänyt 48 leukaa, mutta se on sarjan neljänneksi paras tulos.





Heli Heikkinen on toistaiseksi voittamaton toistoleuanvedon naisten yleisissä sarjoissa. Hän vastaa naisten kovimmasta toistoleuanvedon tuloksesta, joka on kunnioitettavat 46 leukaa.





Aivika Kullaksella on puolestaan hallussaan naisten kaikkien aikojen toiseksi kovin tulos, 44 leukaa, joka on hänen painoluokkansa Suomen ennätys.

Kullas on vasta 13-vuotias, ja siten poikkeuksellisen lahjakas leuanvetäjä. Vahva voimistelutausta on avittanut Kullasta koviin suorituksiin.