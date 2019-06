Muut lajit

Kommentti: Olematon vesi­muki on saamatta jäävä euro – miksi Helsingin juoksu­tapahtumat eivät mene putkeen?

Helsinki Half Maratonilla vesi loppui osittain jo puolimatkassa, ja etenkin hitaammin juosseet jäivät liki kokonaan ilman juotavaa. Kun lämpötila huikentelee liki 30 asteessa ja tapahtumassa on mukana paljon myös kokemattomia juoksijoita, Helsingin ambulansseilla riitti kiirettä.HCR-puolimaratonin kärkijuoksijaksi toukokuussa pestattiin huippuhiihtäjä Iivo Niskanen, jonka tuoma julkisuusarvo tapahtumalle kääntyi lopulta negatiiviseksi, kun Niskanen erehtyi ulos reitiltä järjestäjien puutteellisten reittimerkintöjen ja kärkipyöräilijän virheen vuoksi. Viikkoa myöhemmin Naisten Kympillä kävi sama juttu: kärki juoksi kilometrin liikaa, kun reittiä ei ollut merkitty kunnolla.Massajuoksutapahtumassa kaksi olennaisinta asiaa ovat idioottivarmasti merkitty reitti ja toimiva juomahuolto. Näiden sujumisesta jokainen juoksija maksaa kymmenien eurojen osallistumismaksun. Kaikki muu maalissa syliin kaadettava oheiskrääsä on turhaa. Toki suurin osa näiden kolmen tapahtuman osallistujista sai edelleen onnistuneen elämyksen, jos juoksi oikean reitin ja ehti saada vesimukillisensa ajoissa.Miksi sillä on sen suurempaa väliä, miten nämä asiat tuhansien juoksijoiden tapahtumissa sujuvat? Juoksutapahtumat ovat osa nousevaa hyvinvointiturismia. Yhä useammat ihmiset hakevat matkoiltaan elämyksiä myös kuntoilusuoritusten ja itsensä haastamisen muodossa.Viime viikonloppuna tuhannet suomalaiset rantautuivat Tukholman maratonille, osa ties kuinka monetta kertaa. Ruotsinlaivojen lähtöajat oli rukattu maratonin aikataulujen mukaan, eikä tapahtumaa suotta leikillisesti kutsuta myös Suomen suurimmaksi maratoniksi. Olisipa upeaa, jos tämä liikenne tapahtuisi joskus toisinkin päin! Helsingin upeisiin juoksumaisemiin olisi potentiaalia saapua tuhansia ruotsalaisia juoksijoita, keskieurooppalaisista kuntoiluturisteista puhumattakaan.Niin kauan, kun suurimpien tapahtumien järjestelyt eivät pelaa pomminvarmasti, juoksijoiden puskaradiot ja somekanavat rummuttavat karua viestiä tapahtumien puitteista ja Helsingiltä jäävät arvokkaat matkailueurot keräämättä.