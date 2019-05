Muut lajit

Parantaako Iivo Niskanen sijoitustaan Lahden suurmäessä? Katso Lahden ylämäkijuoksu 2019 suorana ISTV:ssä!

Katso alla olevalta videolta Iivo Niskasen haastattelu, joka on tehty heti viimevuotisen kisan jälkeen.

12.30 naisten alkuerät

13.15 miesten alkuerät

14.15 naisten viesti

14.30 miesten/sekaviesti

14.45 naisten B-finaali

14.55 naisten finaali

15.05 miesten B-finaali

15.15 miesten finaali

15.30 palkintojenjako

Katso alta koostevideo vuoden 2018 kilpailusta.