Superlahjakkuus varattiin kahden eri lajin ammattilaisliigaan ykköskierroksella – lajivalinnasta tuli miljoonalasku

Muut lajit

Superlahjakkuus varattiin kahden eri lajin ammattilaisliigaan ykköskierroksella – lajivalinnasta tuli miljoona

Juuri nyt

Kyler Murraysta tuli ensimmäinen pelaaja, joka on varattu ykköskierroksella sekä NFL:ään että MLB:hen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy