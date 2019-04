Muut lajit

SM-liigan finaali vapaalta kanavalta, snookerin MM käyntiin – tässä ovat pääsiäisen suorat tv-urheilut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantai 20.4.

Ruutu+

Telia

Yle TV1

Yle TV2

MTV

Jim

TV5

Kutonen

C More Max

C More Sport 1

C More Sport 2

Viasat Urheilu

Viasat Jalkapallo

Viasat Jääkiekko

Viasat Golf

Viasat Sport

Viasat Hockey

Eurosport

Eurosport 2

Sunnuntai 21.4.

Ruutu+

Yle TV1

Yle TV2

MTV

sub

TV5

Kutonen

C More Max

C More Sport 1

C More Sport 2

Viasat Urheilu

Viasat Jalkapallo

Viasat Jääkiekko

Viasat Sport

Viasat Hockey

Eurosport

Eurosport 2

Maanantai 22.4.

Ruutu+

Yle TV1

Yle TV2

MTV

TV5

Kutonen

C More Max

C More Sport 1

Viasat Jalkapallo

Viasat Jääkiekko

Viasat Sport

Viasat Fotboll

Viasat Hockey

Eurosport

Jääkiekon SM-liiga huipentuu Kärppien ja HPK:n finaalisarjaan, jonka voittaja on selvillä viimeistään 4. toukokuuta. Sarja käynnistyy lauantaina. Telia TV näyttää tuttuun tapaan kaikki ottelut, mutta kaksi ensimmäistä matsia lähetetään suorana myös TV5:ltä. Kanava esittää lauantaina ensimmäisen ja tiistaina sarjan toisen ottelun.Lähellä loppua on myös Salibandyliiga. Classicin ja TPS:n finaalisarja on edennyt neljänteen otteluun, jonka lähettävät lauantaina suorana Ruutu+ sekä Jim. Kolmen ottelun jälkeen Classic johtaa 2–1. Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.NHL:ssä pudotuspelit käyvät vasta ensimmäistä kierrosta. Kun sarjat ovat eri tilanteissa, kiekkojännärit joutuvat odottamaan pelipäivien aattoihin, jotta Viasatin lähettämät ottelut selviävät varmuudella.Snookerin MM-kisat alkavat lauantaina. Kattavasta televisioinnista vastaa tuttuun tapaan Eurosport kanavillaan. Suoria lähetyksiä snookeristien pyhätöstä Sheffieldin Cruciblesta on kuitenkin tarjolla myös vapailla kanavilla. Niistä vastaa Kutonen, ensimmäisen kerran kisojen avauspäivänä lauantaina kello 21.Seria A: Parma–AC Milan (s)Ravit: Toto75, Kaustinen (s)Miesten Salibandyliiga: 4. finaali, TPS–Classic (s)Veikkausliiga: KuPS–Honka (s)Veikkausliiga: VPS–KPV (s)Serie A: Lazio–Chievo (s)Serie A: Bologna–Sampdoria (s)Veikkausliiga: IFK Mariehamn– RoPS (s)Serie A: Juventus–Fiorentina (s)Serie A: Inter–Roma (s)NBA: Denver–San Antonio (s)SM-liiga: Kärpät–HPK, 1. finaali (s)UrheiluruutuUrheiluruutuUrheiluruutuTanssiurheilu: Grand slam -kiertue, vakiotanssit, Bukarest (jälkilähetys)TulosruutuTulosruutuMiesten Salibandyliiga: 4. finaali, TPS–Classic (s)SM-liiga: Kärpät–HPK, 1. finaali (s)Snooker: MM-kisat, Sheffield (s)Ravit: Toto75, Kaustinen (s)Golf: PGA Tour, RBC Heritage (s)Tennis: ATP 1000 Monte Carlo, välierät (s)La Liga: FC Barcelona–Real Sociedad (s)La Liga: Celta Vigo–Girona (s)La Liga: Eibar–Atlético Madrid (s)La Liga: Rayo Vallecano–Huesca (s)Skotlannin Valioliiga: Hearts–Rangers (s)Bundesliiga: Bayern München–Werder Bremen (s)Bundesliiga: Mönchengladbach–RB Leipzig (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)Valioliiga: Manchester City–Tottenham (s)Valioliiga: Ottelu avoin (s)Valioliiga: Newcastle–Southampton (s)Bundesliiga: Schalke–Hoffenheim (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)Golf: LPGA Tour, Lotte Championship (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)Snooker: MM-kisat, Sheffield (s)Pyöräily: Turkin ympäriajo, 5. etappi (s)Snooker: MM-kisat, Sheffield (s)Snooker: MM-kisat, Sheffield (s)Ratsastus: Global Champions Tour, Miami (s)Moottoripyöräily: Endurance MM-sarja, Le Mans 24h (s)Pyöräily: Ranskan cup, Tour du Finiestre (s)Moottoripyöräily: Endurance MM-sarja, Le Mans 24h (s)Suunnistus: FinnSpring-viesti (s)Karate: Karate 1 Premiere League, Rabat (s)NBA: Los Angeles Clippers– Golden State (s)UrheiluruutuUrheiluruutuUrheiluruutuTanssiurheilu: Grand slam -kiertue, lattarit, Bukarest (jälkilähetys)Naisten Korisliiga: 4. finaali, Catz–PeKa (s)Jääkiekko: U18 MM-kisat, Suomi–Tshekki, Uumaja (s)TulosruutuTulosruutuMestarien liiga: MakasiiniSM-liiga: LiigaviikkoSnooker: MM-kisat, Sheffield (s)La Liga: Levante–Espanyol (s)SHL: Frölunda–Djurgården, 1. finaali (s)Golf: PGA Tour, RBC Heritage (s)Tennis: ATP 1000 Monte Carlo, nelinpelin finaali (s)Tennis: ATP 1000 Monte Carlo, finaali (s)La Liga: Real Betis–Valencia (s)La Liga: Getafe–Sevilla (s)La Liga: Real Madrid–Athletic Bilbao (s)La Liga: Villarreal–Leganés (s)Skotlannin Valioliiga: Hibernian–Celtic (s)Bundesliiga: Freiburg–Dortmund (s)Bundesliiga: Hertha Berlin– Hannover (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)Valioliiga: Everton–Manchester United (s)Valioliiga: Cardiff–Liverpool (s)Ligue 1: PSG–Monaco (s)KHL: Mahdollinen 5. finaali, TsSKA Moskova–Avangard Omsk (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)Snooker: MM-kisat, Sheffield (s)Pyöräily: Turkin ympäriajo, 6. etappi (s)Pyöräily: Gold Race Klassikko, Hollanti (s)Snooker: MM-kisat, Sheffield (s)Moottoripyöräily: Endurance MM-sarja, Le Mans 24h (s)Snooker: MM-kisat, Sheffield (s)Miesten Salibandyliiga: 5. finaali, Classic–TPS (s)Ravit: Toto65, Magic Monday (s)Veikkausliiga: SJK–Ilves (s)Serie A: Napoli–Atalanta (s)UrheiluruutuUrheiluruutuMiesten Futsal-liiga: 3. finaali, KaDY–Leijona Futsal (s)TulosruutuTulosruutuSM-liiga: LiigaviikkoSnooker: MM-kisat, SheffieldRavit: Toto65, Magic Monday (s)Tennis: ATP 500 Barcelona (s)Championship: Stoke–Norwich (s)Championship: Brentford–Leeds (s)Valioliiga: Chelsea–Burnley (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)Bundesliiga: Wolfsburg–Eintracht Frankfurt (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)NHL: Playoffs, ottelu avoin (s)Pyöräily: Tour of the Alps, 1. etappi (s)Snooker: MM-kisat, Sheffield (s)Snooker: MM-kisat, Sheffield (s)