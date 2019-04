Muut lajit

Suunnistuksen Viestiliiga alkaa – ISTV näyttää kisat suorina lähetyksinä

12.4. Kevätyön viesti, ISTV 21.4. FinnSpring-viesti, ISTV 25.5. Anttolan viesti, ISTV 15.-16.6. Jukolan viesti, Yle 1.9. Lakeuden viesti, ISTV 21.9. SM-viesti, ISTV 6.10. Viestiliigan finaali, ISTV

Kirjoituksen haastattelut ja seuraosuudet on toimittanut Tampereen Pyrinnön suunnistuksen lajipäällikkö Mikko Eskola.