Suomalaiset pelasivat Kambodzhan 40 asteen helteessä, kun vastustajalle sattui kiusallinen vahinko: ”Silloin hän tajusi”

Muut lajit

Suomalaiset pelasivat Kambodzhan 40 asteen helteessä, kun vastustajalle sattui kiusallinen vahinko: ”Silloin h

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen oli pelin aikana vahingossa kussut housuunsa, eikä ollut huomannut. Siinä vaiheessa hän tajusi viimeistään, että nyt on ehkä syytä lopettaa pelaaminen.