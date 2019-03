Voiko kaikki kaatua viimeisellä aidalla? Veiterän Janne Hauska hakee jo kuudetta mestaruuttaan: ”En ole edes ajatellut noin”

Muut lajit

Voiko kaikki kaatua viimeisellä aidalla? Veiterän Janne Hauska hakee jo kuudetta mestaruuttaan: ”En ole edes a

Veiterä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hauska

Kokemuksesta

Veiterä

Lempinen on JPS:n viimeinen muuri

JPS:n