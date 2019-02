Wada: Pohjois-Korea ei noudata urheilun kansainvälistä antidopingsäännöstöä – Koreoiden yhteinen kisahanke tökkäsi alkuunsa

Muut lajit

KOK kuulee hakijoita perjantaina

Maailman antidopingtoimisto Wada huomautti torstaina, ettei Pohjois-Korea voi olla hakemassa kisaisännyyttä, koska sen antidopingohjelma ei täytä järjestön vaatimuksia.Wada otti yhteyttä Pjongjangiin neljä kuukautta sitten ja esitti Pohjois-Korealle toimia antidopingtoimien yhtenäistämiseksi järjestön sääntöihin. Wada antoi Pohjois-Korealle neljän kuukauden määräajan järjestelmänsä uusimiseksi, mutta se ei saanut esitykseen minkäänlaista vastausta.– Wada ilmoittaa, ettei Pohjois-Korean antidopingtoimikunta noudata urheilun kansainvälistä antidopingsäännöstöä, järjestö ilmoitti torstaina.Wada tarkensi vielä, ettei Pohjois-Korea toteuta urheilijoiden testausohjelmaa sääntöjen mukaisesti.Wadan ilmoitus uhkaa suoraan kaavailtua Soulin ja Pjongjangin yhteistä hakemusta kesäkisojen järjestämiseksi, koska Wadan sääntöjen noudattaminen on yksi hakemuksen ehdoista. Ilmoitus uhkaa myös pohjoiskorealaisten osallistumista olympialaisiin ja muihin kansainvälisiin kisoihin.Wadan mukaan Pohjois-Korean tapausta käsitellään perjantaina Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n kokouksessa Lausannessa. Koreoiden edustajien on tarkoitus kertoa tilaisuudessa yhteishakemuksestaan.Soulissa järjestettiin kesäolympialaiset 1988, mutta Pohjois-Korea boikotoi kisoja. Viime vuonna Etelä-Korean Pyeongchangissa järjestettiin talvikisat, joihin Pohjois-Korea lähetti muutamia urheilijoita ja runsaasti huomiota saaneen nuorten naisten kannustusryhmän.Koreoiden suhteita on lämmitelty kisojen jälkeen kolmessa yhteisessä diplomaattitapaamisessa.