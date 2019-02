Muut lajit

Katso kohokohdat: Näin New England Patriots voitti historiallisen Super Bowlin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Michel ratkaisi





Video: Ensimmäisen puoliajan ainoat pisteet tulivat tästä Patriotsin Stephen Gostkowskin potkumaalista. Jos video ei näy selaimellasi, katso se täältä https://www.viafree.fi/embed/sport/onko-kasilla-kaikkien-aikojen-vahamaalisin-super-bowl-stephen-gostkowskin-potkumaali-tuotti-1-puoliajan-ainoat-pisteet?partnerId=fd15002d-91a3-4c21-b418-212d2968a72f .

Video: Greg Zuerlein tasoitti tilanteeksi 3–3. Ennen maalia Patriotsin puolustus säkitti Jared Goffin. Jos video ei näy selaimellasi, katso se täältä https://www.viafree.fi/embed/sport/new-england-patriots-onnistui-sakittamaan-jared-goffin-los-angeles-rams-tasoitti-ottelun-3-neljanneksen-loppupuolella?partnerId=fd15002d-91a3-4c21-b418-212d2968a72f .

Video: Tom Bradyn ja Rob Gronkowskin yhteispeli toimi. Sony Michel vei Patriotsin 10–3-johtoon. Jos video ei näy selaimellasi, katso se täältä https://www.viafree.fi/embed/sport/tom-bradyn-ja-rob-gronkowskin-yhteispeli-toimi-upeasti-sony-michel-vei-new-england-patriotsin-10-3-johtoon?partnerId=fd15002d-91a3-4c21-b418-212d2968a72f .

Video: Ramsin epäonnistunut potkumaaliyritys käynnisti Patriotsin mestaruusjuhlat. Jos video ei näy selaimellasi, katso se täältä https://www.viafree.fi/embed/sport/new-england-patriots-on-super-bowl-mestari-los-angeles-ramsin-epaonnistunut-potkumaali-kaynnisti-tom-bradyn-juhlat?partnerId=fd15002d-91a3-4c21-b418-212d2968a72f .