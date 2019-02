Muut lajit

Juhliiko Tom Brady jo kuudetta NFL:n mestaruuttaan? Seuraa näitä asioita Super Bowlissa

1. Heittokäsi

2. Heiton lähtönopeus

3. rauhallisuus

4. Hidas!

5. Isällisyys

On taas se viikonloppu, kun amerikkalainen jalkapallo kiinnostaa monia muitakin luin lajin uskollisimpia kannattajia.New England Patriots ja Los Angeles Rams pelaavat vastakkain NFL:n loppuottelussa eli Super Bowlissa.Lajin historian suurimpiin pelaajiin lukeutuva Patriotsin pelinrakentaja Tom Brady https://www.is.fi/haku/?query=tom+brady tavoittelee ottelussa jo kuudetta mestaruuttaan.Ilta-Sanomat ja ottelun Via­satille selostava Mika Laurila https://www.is.fi/haku/?query=mika+laurila kokosivat viisi seikkaa, joita Super Bowlissa ja Bradyn pelaamisessa kannattaa seurata.– Kannattaa huomioida, ettei Brady ole tunnettu pitkistä heitoistaan. Hän voi pelata otteluita, joissa ei heitä kertaakaan yli 20-jaardista.– Hän kuitenkin heittää lyhyet kuviot tarkasti kuin dartsissa. Varsinkin keskelle kenttää lähteneet heitot ovat olleet pudotuspeleissä murhaavan tarkkoja, Laurila sanoo.– Tämä ei tarkoita sitä nopeutta, jolla pallo lähtee kädestä. Brady tietää ja tunnistaa hetkessä, mihin pallo pitää toimittaa.– Näitä kokeneita pelintekijöitä ei huijata enää millään kuvioilla. On merkittävää, etteivät vastustajan puolustajat ehdi Bradyyn kiinni.– Brady malttaa odottaa rauhassa, vaikka ympärillä on rynnimässä 120–140-kiloisia pelaajia hänen kimppuunsa. Hän ei lähde juoksemaan karkuun kohti omaa päätyä.– Hänellä on suojaavia pelaajia, joten hän ottaa askeleen eteenpäin. Hän tietää koko ajan, mihin pitää liikkua ahtaassa tilassa. Hänen heittoihinsa ei vaikuta, vaikka hän tuntee jo vastustajien suuveden tuoksun ja kuulee puuskutuksen.– Brady on itse asiassa hyvin hidas – ja ketterä kuin kirjahylly. Sen takia hänet varattiin niin myöhään.– Katsojat voivat seurata, kuinka hän ei välttämättä ota kovin monta askelta. Hän on silti urheilullinen.– Olennaista ottelun tuloksen kannalta on se, pystyykö Rams saamaan Bradylle painetta keskelle. Bradyn ”suojelijat” joutuvat blokkaamaan kovia pelaajia. Esimerkiksi Ramsin Aaron Donald https://www.is.fi/haku/?query=aaron+donald valittiin viime vuonna liigan parhaaksi puolustajaksi.– Patriotsin peli ei ole pelkästään sitä, että Brady heittää, joukkue etenee ja juhlii. Joukkueen tärkein pelaaja pystyy johtamaan hyökkäystä helposti myös vaihtuvilla miehistöillä.– Esimerkiksi Julian Edelman https://www.is.fi/haku/?query=julian+edelman James White https://www.is.fi/haku/?query=james+white ja Rob Gronkowski https://www.is.fi/haku/?query=rob+gronkowski ovat tuttuja, mutta esille voi nousta joku yllättäväkin pelaaja. Kaikki pelaajat toki ovat valmennettuja, mutta Patriotsilla on yksi mies, johon jokainen tietää voivansa luottaa.

Miten selostaja arvioi ottelun päättyvän?

Super Bowl LIII

– Minulle on tullut intuitio, että Patriots voittaa. Ajatus perustuu tässä ottelussa joukkueen kokemukseen. Toki Patriots on voittanut niin paljon, ettei minulla olisi mitään Ramsinkään voittoa vastaan, Laurila vastasi.New England Patriots ja Los Angeles Rams.Suomen aikaa varhain maanantaina kello 01.30.Atlantan Mercedes-Benz-stadion, jonne mahtuu yli 70 000 katsojaa. Vuonna 2017 valmistuneen stadionin rakentaminen maksoi arviolta 1,5 miljardia dollaria.John Parry.Super Bowl näkyy yli 180:ssa eri maassa. Suomessa ottelua voi seurata Viasatilta ilmaiseksi.Amerikkalaiset herkuttelevat Super Bowlin yhteydessä muuallakin kuin stadionilla. Eri mediat arvioivat, että amerikkalaisten suihin menee yli 1,3 miljardia kanansiipeä. Tuo määrä siipiä peräkkäin laitettuina yltäisi maapallon ympäri kolme kertaa.Super Bowl LIII, Rams–Patriots: Viasat Urheilu ja Viasat Jääkiekko ma klo 01.00